Ungewöhnliches Qin J36 Tastenhandy mit KI vorgestellt

Das Unternehmen Douqin hat das ungewöhnliche Qin J36 Smartphone vorgestellt, das ein klassisches Tasten-Design mit KI-Funktionen vereint. Laut ixbt.com ist das interessante Gerät bereits über die chinesische Plattform JD.com erhältlich und startet bei einem Preis von 659 Yuan. Dies berichtet Ixbt.com .

Das neue Modell soll eine einzigartige Lösung für diejenigen sein, die sich nach moderner Technik in einem einfachen Mobilgerät sehnen. Wie ixbt.com berichtet, erinnert das Telefon äußerlich zwar an traditionelle Tastenhandys, doch die inneren Werte entsprechen voll und ganz heutigen Anforderungen und basieren auf dem Betriebssystem Android 13.

Technische Daten und Funktionen

Das Gerät ist mit einem 2,8-Zoll-Bildschirm mit einer Auflösung von 480×640 Pixeln ausgestattet und wird von einem MediaTek MTK8766V Prozessor angetrieben. Zudem verfügt das Smartphone über 3 GB RAM und 32 GB internen Speicher, was für Geräte dieser Kategorie eine ausreichende Kapazität bietet.

Im kompakten und robusten Gehäuse befindet sich ein 2600 mAh Akku, der eine lange Akkulaufzeit garantiert. Dank der Android 13 Software können Nutzer nicht nur telefonieren, sondern auch beliebte Apps wie WeChat und Alipay sowie verschiedene Musik- und Videodienste problemlos nutzen.

KI und Zusatzfunktionen

Eines der Hauptmerkmale des Geräts ist der Qin AI Sprachassistent, der verschiedene Aufgaben mühelos erledigt. Dieser Assistent kann auf Wunsch des Nutzers Bluetooth aktivieren, Anrufe tätigen oder Texte schreiben.

Die Hersteller haben auch spezielle Funktionen für Eltern integriert, die es ermöglichen, die App-Installation aus der Ferne zu verwalten und die Bildschirmzeit zu begrenzen. Das Gerät ist zudem mit einem FM-Radio und einem Infrarot-Port zur Steuerung von Haushaltsgeräten ausgestattet.

Versionen mit und ohne Kamera

Das Qin J36 wird in zwei Ausführungen angeboten – mit oder ohne Kamera. Die Wahl erfolgt je nach den persönlichen Bedürfnissen und Sicherheitsanforderungen des Kunden.

Berichten zufolge verfügt die Version mit Kamera über ein 13 MP Hauptmodul und ein 2 MP Frontkameramodul. Das Modell ohne Kamera verzichtet vollständig auf rückseitige Fotomodule und ist somit ideal für den Einsatz in Sicherheitsbereichen oder an Orten, an denen Kameras verboten sind.