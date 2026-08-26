Warum ist das Vertrauen der Bevölkerung in Friedrich Merz in Deutschland drastisch gesunken?

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Warum ist das Vertrauen der Bevölkerung in Friedrich Merz in Deutschland drastisch gesunken?

In Deutschland, der größten Volkswirtschaft Europas, haben soziale Unzufriedenheit und pessimistische Stimmung gegenüber der Regierung einen neuen Rekordwert erreicht. Laut dem einflussreichen INSA Meinungsforschungsinstitut, das zwischen dem 14. und 17. August eine umfassende Umfrage durchführte, glaubt die Mehrheit der Deutschen nicht, dass die Regierung unter Friedrich Merz die Wirtschaft des Landes aus der Krise führen kann.

Ganze 65 Prozent der Befragten äußerten sich negativ über die nahe Zukunft und gaben an, keinerlei Vertrauen in eine wirtschaftliche Erholung zu haben.

Was beunruhigt die Deutschen?

Die Umfrageteilnehmer nannten die zwei kritischsten Probleme, vor denen Deutschland steht und die dringend gelöst werden müssen:

  • Migrationskrise (28%): Die Bevölkerung betrachtet den Flüchtlingsstrom und die schwache Migrationskontrolle als die größte Gefahr;

  • Wirtschaftliche Probleme (26%): Der Produktionsrückgang, die Inflation und steigende Preise wurden als zweitwichtigste Sorge genannt.

Der Pessimismus ist nicht nur auf staatlicher Ebene, sondern auch bei den persönlichen Budgets der Bürger deutlich spürbar. Von den Teilnehmern 51 Prozent erwarten, dass sich ihre persönliche finanzielle Lage in den kommenden Monaten weiter verschlechtert. Optimisten, die auf eine Verbesserung ihrer finanziellen Situation hoffen, machen nur 11 Prozentaus.

Kanzler auf Platz 20 im Politiker-Ranking: Ein Negativrekord

Auch das persönliche politische Ansehen von Friedrich Merz sinkt weiterhin drastisch:

  • Letzter Platz: In einem Ranking der führenden Politiker Deutschlands belegt der Kanzler den 20. Platz und bleibt damit am Ende der Liste;

  • 2,51 von 10 Punkten: Laut den Frühjahrs- und Sommerergebnissen, die auf einer 10-Punkte-Skala bewertet wurden, wurde Merz von der Gesellschaft mit nur 2,51 Punkten bewertet.

Die wahren Ursachen der Krise

Deutschland steckt seit Jahren in einer langwierigen strukturellen Wirtschaftskrise:

  • Energieschock: Nach dem Stopp der russischen Gaslieferungen hat die deutsche Industrie aufgrund teurer Rohstoffe erheblich an Wettbewerbsfähigkeit verloren;

  • Spannungen im Nahen Osten: Konflikte haben zusätzlichen Druck auf die internationale Logistik und Handelswege ausgeübt und die Instabilität auf dem Energiemarkt weiter verschärft.

Die pessimistische Stimmung in der Gesellschaft und der Absturz der Kanzler-Umfragewerte erhöhen den Druck auf Berlin, politische und wirtschaftliche Entscheidungen zu überdenken.

DeutschlandFriedrich MerzWirtschaftMigrationPolitik
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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