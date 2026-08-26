68-jähriger Mann zieht beim Passieren eines Metalldetektors seine Hose aus

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68-jähriger Mann zieht beim Passieren eines Metalldetektors seine Hose aus

Ein 68-jähriger Mann wurde zu einer Geldstrafe von 86.500 Tenge verurteilt, weil er beim Betreten eines Verwaltungsgebäudes demonstrativ seine Hose auszog, während er durch einen Metalldetektor ging.

Der Vorfall ereignete sich am 24. August gegen 09:28 Uhr im Bürgerempfangszentrum. Der Mann zog seine Hose aus, als er durch den Metalldetektor ging. Die Strafverfolgungsbehörden identifizierten ihn und übergaben den Fall an das Gericht.

Das Gericht wertete das Verhalten des Mannes als Störung der öffentlichen Ordnung und Respektlosigkeit gegenüber anderen und befand ihn des geringfügigen Rowdytums für schuldig. Der Mann bekannte sich vor Gericht nicht schuldig und gab an, es als Scherz getan zu haben.

Das Gericht berücksichtigte sein Alter. Laut Gesetz werden gegen Personen über 63 Jahren keine Verwaltungshaftstrafen verhängt. Daher wurde der Mann zu einer Geldstrafe von 20 MCI, also 86.500 Tenge, verurteilt.

Das Gerichtsurteil ist noch nicht rechtskräftig.

Ein Polizeibeamter überprüft eine Person, die durch einen Metalldetektor geht.
KasachstanMetalldetektorRowdytumGerichtsurteilÖffentliche Ordnung
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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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