Trotz hoher geopolitischer Spannungen zwischen Russland und den USA werden die direkten Kontakte zwischen den Geheimdiensten beider Länder fortgesetzt. Der Direktor des russischen Auslandsgeheimdienstes (SWR) Sergei Naryschkin der Direktor des US-Geheimdienstes CIA John Ratcliffeberichtete über seinen Besuch in Moskau und die geführten Verhandlungen.

Naryschkin betonte, dass während des Treffens ein breites Spektrum an Sicherheitsfragen erörtert wurde, die in den Zuständigkeitsbereich der Geheimdienste beider Länder fallen.

„Standardpraxis zwischen Staaten“: Details der Verhandlungen

Der russische Geheimdienstchef erklärte, dass diesem Treffen keine übermäßige politische Bedeutung beigemessen werden sollte und dass solche Dialoge für die Gewährleistung der strategischen Sicherheit notwendig seien:

„Während des Besuchs des CIA-Direktors in Moskau wurden eine Reihe wichtiger Fragen, die in den Zuständigkeitsbereich der Geheimdienste beider Länder fallen, eingehend geprüft. Dies ist eine normale und natürliche Praxis, die zwischen Großmächten etabliert ist.“, merkte Sergei Naryschkin an.

Reaktion des Kremls: Kommunikation, die selbst in schwierigsten Zeiten nicht abbrach

Zur Bedeutung der vertraulichen Dialoge zwischen den Geheimdiensten äußerte sich auch der Pressesprecher des russischen Präsidenten Dmitri Peskow :

Ständiger Kommunikationskanal: Peskow betonte ausdrücklich, dass die Kontakte zwischen den US-amerikanischen und russischen Geheimdiensten selbst in den kritischsten und schwierigsten Phasen der bilateralen Beziehungen nicht unterbrochen wurden;

Positiver Faktor: Der Kreml-Vertreter stellte fest, dass die Aufrechterhaltung einer solchen direkten Kommunikationslinie ein positiver und strategisch wichtiger Prozess für die globale Sicherheit, die Vermeidung unerwarteter Zusammenstöße und das Krisenmanagement sei.

Experten sind der Meinung, dass solche vertraulichen Verhandlungen zwischen Moskau und Washington als wichtiges Kommunikationsinstrument für die internationale Stabilität und den Kampf gegen globale Bedrohungen dienen.