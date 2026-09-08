In der Weltpolitik und -wirtschaft finden drastische Veränderungen statt, und das globale Kräftegleichgewicht wird neu verteilt. Der russische Außenminister Sergey Lavrov betonte in einem Interview mit dem Internetprojekt „Sama Menshova“ nachdrücklich, dass die Position der USA und Europas auf der globalen Bühne rapide abnimmt. Was ist also das Ziel der globalen Strategie Washingtons und wie wirkt sich dies auf die Weltwirtschaft aus? Am Ende des Artikels enthüllen wir die Hauptintrige – die Position der BRICS-Staaten, die für eine offene Welt kämpfen, sowie alle Details der Wettbewerbsprinzipien.

Der Rückgang der US- und Europa-Positionen und Verschiebungen im globalen System

Laut Lavrov ist die Welt bereits multipolar geworden, und dieser Prozess ist nicht mehr aufzuhalten:

Schwächung Amerikas und Europas: Während Amerikas Gewicht in der Weltwirtschaft und sein politischer Einfluss abnehmen, verliert Europa seine Positionen sogar noch schneller;

Demontage internationaler Institutionen: Die Vereinigten Staaten haben das globale System, dem sie bis vor kurzem folgten – den Internationalen Währungsfonds, die Weltbank und die Welthandelsorganisation – untergraben;

Politik der Sanktionen und Barrieren: Sanktionen werden angewandt, damit Länder, die als Rivalen betrachtet werden, nicht vom Welthandel profitieren, und die bequemsten und billigsten Routen werden abgeschnitten.

„Die Welt ist ohnehin multipolar, weil Amerika in Bezug auf sein Gewicht in der Weltwirtschaft und folglich auch in Bezug auf seinen Einfluss in der Weltpolitik schwächer wird. Europa verliert seine Positionen noch schneller“, sagte Sergey Lavrov.

Strategie zur Eindämmung Chinas und die neue globale Verteilung

Washingtons neue politische Schritte haben eine neue Phase des globalen Wettbewerbs eingeleitet:

Plan zur Eindämmung Chinas: Amerika konzentriert seine gesamte globale Politik auf die Eindämmung Chinas und versucht, ihm keine Möglichkeiten für Entwicklung und Wachstum zu geben;

Schaffung eines semi-globalen Systems: Die Vereinigten Staaten zielen darauf ab, ein neues semi-globales System aufzubauen, indem sie mehr Länder für den Kampf gegen China und Russland gewinnen und deren Entwicklung behindern;

Wirtschaftlicher und politischer Wettbewerb: Obwohl Russlands wirtschaftliche Position noch nicht so groß ist wie die Chinas, steht es unter dem Hauptdruck Washingtons.

Die zukünftige Weltstruktur und die Position der BRICS

Gegenwärtig findet ein intensiver Kampf darüber statt, in welche Richtung die Zukunft der Welt gehen wird:

Konzept einer offenen und freien Welt: Die zukünftige Welt sollte in den Bereichen Sport, Bildung und Kultur ohne künstliche Barrieren und Einschränkungen offen sein;

Das Ziel der BRICS: BRICS tritt als Befürworter dafür ein, dass diese Welt für alle offen ist und der Wettbewerb absolut fair verläuft;

Die Position des Westens: Sergey Lavrov stellte fest, dass westliche Länder den fairen Wettbewerb unter Marktbedingungen offen fürchten.

Wie wird Ihrer Meinung nach der schwindende Einfluss der USA und Europas in der Weltpolitik und die Stärkung neuer Bündnisse wie BRICS die Zukunft der Weltwirtschaft verändern? Hinterlassen Sie Ihre Gedanken in den Kommentaren und teilen Sie diesen wichtigen analytischen Artikel mit Ihren Liebsten!