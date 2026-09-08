Xiaomi 18 Fold Flaggschiff am ersten Tag rekordverdächtig ausverkauft

Das neue faltbare Smartphone von Xiaomi erfreut sich unerwartet großer Beliebtheit bei den Kunden. Laut ixbt.com war das Modell Xiaomi 18 Fold bereits am ersten Tag der Vorbestellungen komplett ausverkauft, wobei das Verkaufsvolumen im Vergleich zu den Geräten der vorherigen Generation um 310 Prozent stieg. Dies berichtet Ixbt.com .

Dieser Erfolg ist das Ergebnis langjähriger Bemühungen der Xiaomi-Ingenieure. Die Unternehmensführung betonte, dass fast 20 Monate lang intensiv an diesem einzigartigen Formfaktor gearbeitet wurde.

Fortschrittliche Display-Technologien und Format

Das neue Gerät wurde als Zwischenlösung zwischen kompakten und großen faltbaren Gadgets präsentiert. Das Xiaomi 18 Fold verfügt über einen 5,38-Zoll-Außenbildschirm und einen hochwertigen 7,58-Zoll-Innenbildschirm.

Beide Panels haben ein Seitenverhältnis von etwa 2:1 und unterstützen eine variable LTPO-Bildwiederholrate von 1 bis 120 Hz. Zudem wurde eine hochfrequente 1440 Hz PWM-Technologie implementiert, um die Augengesundheit der Nutzer zu schützen.

Dieser Ansatz ermöglichte es dem Gerät, im zusammengeklappten Zustand relativ kompakt zu bleiben und im aufgeklappten Zustand eine sehr große Arbeitsfläche zu bieten.

Innovativer Prozessor und Speicher

Das Smartphone ist auch technisch mit grundlegend neuen Lösungen ausgestattet. Das Xiaomi 18 Fold ist das erste Gerät, das mit dem speziellen XringO3-Flaggschiff-Chip ausgestattet ist, der im 3-nm-Verfahren hergestellt wird.

Dieser Prozessor besteht aus 10 Kernen und umfasst einen 16-Kern G2-Ultra NX Grafikchip sowie eine Neural Processing Unit, die eine Leistung von bis zu 200 TOPS bietet.

Darüber hinaus ist dieses Smartphone das erste kommerzielle Gerät, das Changxin LPDDR6-Speicher verwendet. Xiaomi hat damit seine eigene mobile Plattform und den neuen RAM-Typ perfekt aufeinander abgestimmt und gleichzeitig auf den Markt gebracht.