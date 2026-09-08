Steht Husanov nicht in der Startelf? Unerwartete Prognosen vor dem Spiel gegen Porto

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Steht Husanov nicht in der Startelf? Unerwartete Prognosen vor dem Spiel gegen Porto

Der Verein, bei dem der Verteidiger der usbekischen Nationalmannschaft Abdukodir Husanov unter Vertrag steht, „Manchester City“, bestreitet sein erstes Auswärtsspiel der neuen UEFA Champions League-Saison gegen den portugiesischen Klub Porto. Für die „Cityzens“ ist dieses Duell der erste Auftritt im Estádio do Dragão seit dem Finale 2021. Warum sehen englische Experten den usbekischen Legionär nicht in der Startelf und welche Aufstellung wird Trainer Enzo Maresca wählen? Am Ende des Artikels enthüllen wir die größte Spannung – die von Experten angekündigte voraussichtliche Startelf und alle Details zu den Ersatzspielern.

Eine neue Saison unter Enzo Maresca und die Rückkehr des Trainers

Manchester City“s Europapokal-Kampagne und Veränderungen im Trainerstab stehen im Fokus der Fans:

  • Marescas Rückkehr in den Europapokal: Enzo Maresca gibt sein Debüt als Cheftrainer von Manchester City in der Champions League. Es ist sein erster Einsatz als Trainer in diesem Wettbewerb seit dem Finale 2023 gegen Inter, das durch Rodris Tor entschieden wurde;

  • Hürden der letzten Saisons: In den letzten Jahren endete der Weg des englischen Klubs in diesem Turnier aufgrund der Hürde Real Madrid bereits im Viertelfinale oder Achtelfinale;

  • Wichtiges Auswärtsduell: Das Spiel im Dragão-Stadion in Portugal gilt als erster ernsthafter Test der neuen Saison.

„Seitdem hat Manchester City dreimal gegen Real Madrid im prestigeträchtigsten Turnier des Kontinents verloren und das Ausscheiden hinnehmen müssen“, heißt es in analytischen Berichten.

Expertenprognose: Warum wurde Abdukodir Husanov nicht in die Startelf berufen?

Der neue Bericht der Experten des renommierten Portals cityxtra.co.uk hat in der Fußballwelt für Diskussionen gesorgt:

  • Änderungen im Kader: Abdukodir Husanov, der bisher in allen Spielen zum Einsatz kam, wurde nicht in die voraussichtliche Startelf für das Spiel in Portugal aufgenommen;

  • Konkurrenz und Vielseitigkeit: Experten zufolge geben die körperliche Genesung von Matheus Nunes und seine Vielseitigkeit auf der rechten Außenverteidigerposition dem Trainer mehr Optionen;

  • Hoffnung der Fans: Dennoch handelt es sich nur um eine voraussichtliche Aufstellung; die offizielle Entscheidung trifft der Cheftrainer unmittelbar vor dem Spiel.

Die erwartete Startelf von Manchester City gegen Porto

Den Schlussfolgerungen der Experten zufolge sieht die Liste der Schlüsselspieler, die auflaufen könnten, wie folgt aus:

  • Tor und Abwehr: Gianluigi Donnarumma, Matheus Nunes, Rúben Dias, Marc Guéhi, Joško Gvardiol;

  • Mittelfeld und Sturmzentrum: Elliot Anderson, Enzo Fernández, Rayan Cherki;

  • Angriffsreihe: Antoine Semenyo, Erling Haaland, Iliman Ndiaye.

Die wichtigste Lösung und Details zum Kader

Die wichtigste Frage, die viele interessiert, ist, welche Spieler das Team heute aufs Feld führen und wer auf der Bank bleibt. Die wichtigste Schlussfolgerung ist, dass laut der von Experten erstellten voraussichtlichen Startelf Donnarumma, Nunes, Dias, Guéhi, Gvardiol, Anderson, Fernández, Cherki, Semenyo, Haaland und Ndiaye beginnen sollen. Auf der Bank sitzen Rulli, Bettinelli, Lewis, Husanov, Reiss, Aït-Nouri, Bouaddi, Kovačić, Foden, McAdoo und Allan. Usbekische Fans sind jedoch überzeugt, dass Husanov seinen Platz in der Startelf finden wird.

Glauben Sie, dass Abdukodir Husanov gegen Porto in der Startelf stehen und sein Können erneut beweisen wird? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese wichtige Sportnachricht mit anderen Fußballfans!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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