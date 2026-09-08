Großbrand auf Krankenhausparkplatz beschädigt 28 Autos

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Großbrand auf Krankenhausparkplatz beschädigt 28 Autos

Auf dem Parkplatz eines Krankenhauses in Whangārei, Neuseeland, ist ein Großbrand ausgebrochen. Durch das Feuer wurden 28 Autos beschädigt, von denen einige vollständig ausbrannten. Dies berichtete die Otago Daily Times.

Nach ersten Erkenntnissen entstand das Feuer, als das heiße Auspuffrohr eines Autos trockenes Gras entzündete. Die Flammen griffen anschließend auf weitere in der Nähe geparkte Fahrzeuge über.

Fünf Löschfahrzeuge und etwa 20 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Die Rettungskräfte brachten den Brand unter Kontrolle und löschten die verbleibenden Glutnester.

Während des Feuers waren mehrere Explosionen aus den Fahrzeugen zu hören. Der Krankenhausbetrieb wurde nicht unterbrochen; es liegen keine Berichte über Verletzte unter Patienten oder Personal vor.

NeuseelandWhangāreiKrankenhausbrandFahrzeugschadenNotfallnachrichten
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Charos
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