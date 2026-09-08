Carlos Tevez: „Messi und Ronaldo haben zugestimmt, im selben Team zu spielen“

Zwei Legenden des Weltfußballs – Lionel Messi und Cristiano Ronaldo könnten bald zum ersten Mal gemeinsam für dasselbe Team auflaufen. Dies gab der ehemalige argentinische Fußballer Carlos Tevez in einem Interview mit Foot Mercato bekannt.

Tevez plant, im Dezember 2026 ein Abschiedsspiel im Stadion La Bombonera in Buenos Aires auszutragen. Er möchte ehemalige Teamkollegen und enge Freunde einladen, mit denen er während seiner Karriere zusammengespielt hat. Darunter befinden sich auch Messi und Ronaldo.

Laut Tevez träumt er schon lange davon, beide Spieler in einer Mannschaft zu sehen. Der ehemalige Stürmer hat Ronaldo kontaktiert, und der Portugiese hat die Einladung angenommen. Auch Messi zu überzeugen, war nicht schwer.

„Ronaldo sagte, er werde dabei sein. Leos Zusage zu bekommen, war ebenfalls nicht schwierig. Beide haben zugestimmt. Ich freue mich sehr darauf. Es wird ein sehr emotionales Spiel“, sagte Tevez.

Sollte der Plan aufgehen, werden Messi und Ronaldo zum ersten Mal in ihrer Karriere gemeinsam in einem Team spielen. Zuvor standen sie sich oft als Rivalen in verschiedenen Mannschaften gegenüber.

Das Abschiedsspiel von Tevez ist für Dezember in der La Bombonera geplant. Ein genaues Datum wurde jedoch noch nicht bekannt gegeben.

Zur Information: Carlos Tevez beendete seine Profikarriere im Juni 2022. Er spielte mit Lionel Messi für die argentinische Nationalmannschaft und mit Cristiano Ronaldo bei Manchester Unitedzusammen.