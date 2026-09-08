Ferngesteuertes Auto kracht in Polizeifahrzeug (Video)

Eine Vorführung eines experimentellen ferngesteuerten Autos in Islamabad, der Hauptstadt Pakistans, endete mit einem unerwarteten Zwischenfall. Das fahrerlose Fahrzeug prallte gegen ein am Straßenrand geparktes Polizeiauto, wie Dawn berichtete.

Der Vorfall ereignete sich im Stadtteil D-Chowk. Das Auto wurde von dem Technologie-Enthusiasten Ehsan Zafar aus Abbottabad entwickelt und konnte über das Internet ferngesteuert werden.

Während der Vorführung saß der Journalist Muhammad Alija auf dem Beifahrersitz, um die Fähigkeiten des Autos zu demonstrieren. In diesem Moment verlor das Fahrzeug die Lenkkontrolle und steuerte auf das am Straßenrand stehende Polizeiauto zu. Der Journalist versuchte, das Auto mit der Handbremse zu stoppen, doch der Zusammenstoß konnte nicht verhindert werden.

Zunächst gab der Journalist an, dass eine Unterbrechung der Internetverbindung die Ursache für den Vorfall gewesen sei. Ihm zufolge wurde das Auto über eine Internet- und Satellitenverbindung gesteuert, und das Fahrzeug geriet außer Kontrolle, sobald die Verbindung abbrach.

Der Erfinder des Autos, Ehsan Zafar, erklärte jedoch später, dass die Ursache des Vorfalls möglicherweise das Drücken der falschen Taste während der Bedienung gewesen sei. Er betonte, dass das Auto eigentlich nach rechts hätte abbiegen sollen, aber stattdessen die Taste für die Linkskurve gedrückt wurde.

Es wurde berichtet, dass sowohl das Polizeiauto als auch das experimentelle Fahrzeug bei dem Vorfall beschädigt wurden. Ein Video des Ereignisses verbreitete sich in den sozialen Medien.

Experten betonen, dass Sicherheitssysteme weiter verbessert werden müssen, bevor solche experimentellen Technologien für den öffentlichen Gebrauch eingeführt werden.