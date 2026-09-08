Mourinho gibt Kader für das Spiel gegen Inter bekannt: Überraschende Änderungen

Die neue Saison der UEFA Champions League empfängt Fußballfans gleich am ersten Spieltag mit einem echten Klassiker. Real Madrid trifft heute Abend in der ersten Runde der Gruppenphase auf das italienische Team von Inter. Der portugiesische Trainer José Mourinho, der an die Seitenlinie zurückgekehrt ist, hat seinen erweiterten offiziellen Kader für dieses Spitzenspiel bekannt gegeben. Auf welche Spieler setzt der erfahrene Trainer gegen den Mailänder Giganten und wer wird den Angriff anführen? Am Ende des Artikels liefern wir die wichtigste Spannung — den vollständigen Kader der „Königlichen“ für alle Positionen sowie alle Details zur Anstoßzeit.

Mourinhos Rückkehr und ein prinzipielles Duell im Herzen Europas

Das heutige Aufeinandertreffen ist nicht nur ein Duell zweier großer Klubs, sondern auch ein Aufeinandertreffen von Trainer-Taktiken:

Mourinho und sein ehemaliger Verein: José Mourinho gewann einst mit Inter die Champions League und holte das Triple. Diesmal tritt er als Trainer der Madrilenen gegen das Team an, mit dem er so viel Geschichte verbindet;

Der erste ernsthafte Test der Saison: Für die „Königlichen“ ist ein Heimsieg zum Auftakt des prestigeträchtigen europäischen Wettbewerbs entscheidend, um die Kontrolle über die Gruppe zu behalten;

Im Blickpunkt der Fans: Die Aufmerksamkeit der gesamten Fußballwelt richtet sich auf das nächtliche Duell, und beide Teams werden mit dem alleinigen Ziel des Sieges auflaufen.

„In Spielen auf diesem Niveau ist jeder Fehler teuer. Wir kennen den Gegner gut und werden nur für ein Top-Ergebnis auf den Platz gehen“, erklärte der Trainerstab des Vereins.

Der erweiterte Kader von Real Madrid gegen Inter

Die Liste der vom Cheftrainer für dieses wichtige Spiel ausgewählten Spieler sieht wie folgt aus:

Torhüter: Thibaut Courtois, Mestre, Javi Navarro;

Abwehr: Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konaté, Marc Cucurella, Álvaro Carreras, Antonio Rüdiger, Denzel Dumfries, Mario Rivas;

Mittelfeld: Jude Bellingham, Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Thiago, Sestero;

Angriff: Vinícius Júnior, Endrick, Kylian Mbappé, Carlos Espi, Brahim Díaz, Yan Diomande.

Wichtige Entscheidung und Anstoßzeit

Der wichtigste Aspekt, der die meisten Fußballfans interessiert, ist die genaue Anstoßzeit dieses intensiven Duells. Das wichtigste Fazit ist, dass, José Mourinho über die stärksten Akteure wie Mbappé, Vinícius, Bellingham und eine erneuerte Abwehrreihe verfügt, auf die die Fans gewartet haben. Real Madrid – Inter das Super-Duell um 00:00 Uhr beginnt.

Glauben Sie, dass das erneuerte Real Madrid unter José Mourinho Inter Mailand besiegen und das Turnier mit einem souveränen Sieg beginnen kann? Wer wird Ihrer Meinung nach der Hauptdarsteller im heutigen Spiel sein? Hinterlassen Sie Ihre Prognosen und Gedanken in den Kommentaren und teilen Sie diese wichtige Fußballnachricht mit allen Fans!