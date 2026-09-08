Ladenmitarbeiter rettet kleines Mädchen vor einem Autounfall (Video)

In Puebla, Mexiko, rettete ein Ladenmitarbeiter ein 3-jähriges Mädchen, das auf die Straße gelaufen war, davor, von einem Auto erfasst zu werden. Der Vorfall wurde von der Überwachungskamera des Ladens aufgezeichnet und verbreitete sich in den sozialen Medien.

Der Vorfall ereignete sich am 6. September in der Nähe des Ladens „El Rey del Ahorro“ in der 11th South Avenue. Die Aufnahmen zeigen, wie das Mädchen plötzlich auf die Straße rennt und eine Frau versucht, sie einzuholen, dabei aber hinfällt.

In diesem Moment bemerkte der Ladenmitarbeiter die Gefahr, ließ sofort seine Arbeit liegen und rannte dem Mädchen hinterher. Innerhalb weniger Sekunden erreichte er sie und zog sie von der befahrenen Straße weg. Einigen Berichten zufolge stürzte der Mitarbeiter beim Schutz des Mädchens ebenfalls, es wurden jedoch keine ernsthaften Verletzungen gemeldet.

Das Mädchen wurde wohlbehalten an ihre Familie übergeben. Nachdem das Video des Vorfalls die Runde machte, lobten Nutzer in den sozialen Medien das schnelle Handeln des Mitarbeiters und nannten ihn einen „Helden“.

Der Ladenmitarbeiter sagte, er habe während des Vorfalls nicht lange nachgedacht; als er das Kind in Gefahr sah, sei er instinktiv losgerannt, um es zu retten. Er appellierte an Eltern, ihre Kinder in der Nähe von belebten Straßen nicht unbeaufsichtigt zu lassen.