Sony veröffentlicht Android 17 Update für Xperia Smartphones

Sony hat mit der Verteilung einer neuen Firmware auf Basis des Android 17 Betriebssystems für seine Mobilgeräte begonnen. Laut ixbt.com erhielt das Flaggschiff-Smartphone Xperia 1 VIII das Update als eines der ersten, was den Nutzern eine deutliche Erweiterung der funktionalen Möglichkeiten des Geräts ermöglicht. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Derzeit ist diese Software mit der Versionsnummer 73.1.A.2.61 und einer Größe von etwa 1,2 GB für Nutzer in der europäischen Region verfügbar. Gemäß den Plänen des Unternehmens wird die neue Version jedoch schrittweise auch Geräte in anderen Regionen erreichen. Nutzer können die Verfügbarkeit manuell über den Bereich für Software-Updates in den Smartphone-Einstellungen überprüfen.

Neue Funktionen für Benutzeroberfläche und Desktop-Modus

Eine der wichtigsten und bemerkenswertesten Neuerungen des Updates ist die Einführung eines nativen Desktop-Modus. Diese Funktion ermöglicht es, das Smartphone bei Anschluss an einen externen Monitor oder ein Display wie einen Computer zu nutzen und steigert die Produktivität bei täglichen Aufgaben.

Sony hat zudem das Panel für Schnelleinstellungen grundlegend überarbeitet. Es ist nun möglich, Kacheln neu anzuordnen und in der Größe anzupassen, wobei größere Elemente zusätzliche Beschreibungen anzeigen können. Neue Hintergrundbilder und Uhroptionen wurden in das System integriert, und die Anpassungsmöglichkeiten für Form und Größe der Icons wurden weiter ausgebaut.

Bildschirmaufnahme und Kamerafunktionen

Die Möglichkeiten zur Bildschirmaufnahme wurden erheblich verbessert. Die neue Version erlaubt es, den gesamten Bildschirm oder nur eine einzelne ausgewählte App aufzunehmen, während gleichzeitig sowohl der interne Ton des Smartphones als auch das Mikrofon aufgezeichnet werden können.

Ein weiteres exklusives Feature für das Flaggschiff-Modell Xperia 1 VIII ist die Hinzufügung des AI Camera Assistant im Aufnahmemodus. Dieser KI-Assistent ermöglicht es dem Nutzer, bis zu drei benutzerdefinierte Presets zu erstellen, die persönliche Farbeinstellungen und andere Parameter enthalten.

Welche Modelle erhalten das Update

Sony hat bekannt gegeben, dass das neue Betriebssystem nicht nur auf das neueste Flaggschiff beschränkt bleibt. Neben dem Xperia 1 VIII wird die Android 17 Firmware schrittweise auch auf folgenden Geräten eintreffen:

Xperia 1 VII

Xperia 1 VI

Xperia 10 VIII

Xperia 10 VII

Dieses umfassende Update ist der nächste Schritt von Sony, seinen Nutzern eine langfristige und qualitativ hochwertige Softwareunterstützung zu bieten, was die Leistung und Benutzerfreundlichkeit der Geräte weiter steigert.