Teure Schmuckstücke an Hochzeitsgäste verteilt (Video)

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Teure Schmuckstücke an Hochzeitsgäste verteilt (Video)

Die kasachische Bloggerin Janerke Elshin organisierte eine große Hochzeitsfeier anlässlich des 60. Jubiläums ihrer Eltern. Bei der Veranstaltung mit rund 150 Gästen wurde ein Konzertprogramm mit bekannten Künstlern geboten.

Einer der meistdiskutierten Aspekte des Festes waren die Geschenke für die Gäste. Es wurden verschiedene wertvolle Gegenstände verteilt, darunter mit Steinen verzierter Schmuck.

Zunächst verbreiteten sich in den sozialen Medien Berichte, dass den Gästen Diamantschmuck überreicht wurde. Später stellte Janerke Elshin klar, dass es sich bei den Steinen nicht um echte Diamanten, sondern um Moissanit handelte.

Zudem wurden bei der Veranstaltung weitere Preise wie Dyson-Geräte, Waschmaschinen und Smartphones verlost. Die Bloggerin gab an, dass die Anzahl der vorbereiteten Geschenke sogar die Gästezahl überstieg.

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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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