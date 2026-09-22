Unerwarteter Schritt aus dem Weißen Haus: 24-Stunden-Trump-TV auf YouTube gestartet

Der US-Präsident Donald Trump hat vor dem Hintergrund eskalierender Spannungen mit den Medien einen 24-Stunden-Digital-TV-Kanal namens „Trump TV“ auf YouTube gestartet. Die neue Plattform soll Videos von Reden, Erklärungen und früheren Veranstaltungen des Präsidenten und der Regierung direkt an die Zuschauer übermitteln.

Was wird Trump TV zeigen?

Das Weiße Haus hat das neue Projekt «TRUMP TV: The Essentials Station» genannt.

Laut der offiziellen Beschreibung wird der Kanal rund um die Uhr wichtige Ereignisse der Trump-Regierung, die wichtigsten Reden des Präsidenten, Erklärungen und ausgewählte Videos zeigen. Die Inhalte sollen in Echtzeit aktualisiert werden.

Die erste Sendung zeigte frühere öffentliche Auftritte von Trump, einschließlich Aufnahmen von seiner Amtseinführung. Auch zukünftige Sendungen werden auf Basis von Videos zusammengestellt, die vom Weißen Haus ausgewählt wurden.

Warum wurde diese Entscheidung jetzt getroffen?

Der Start von Trump TV fällt in eine Zeit, in der die Auseinandersetzungen zwischen dem Weißen Haus und mehreren großen Nachrichtenorganisationen über den Zugang zur Presse zugenommen haben.

Die Trump-Regierung hat den Zugang für Journalisten von CNN, MSNBC und Politico zum Weißen Haus eingeschränkt. Diese Organisationen haben sich an ein Bundesgericht gewandt und behaupten, ihre verfassungsmäßigen Rechte auf Pressefreiheit seien verletzt worden. Die Regierung betont hingegen, dass das Recht der Medien auf Berichterstattung zwar gewahrt bleibe, der Zugang zum Gelände des Weißen Hauses oder zum Pressepool jedoch kein automatisches Recht sei.

Große Fernsehsender stellten die Berichterstattung über den Präsidenten ein

Ein weiterer Eskalationspunkt war die vorübergehende Aussetzung des Fernseh-Pressepools im Weißen Haus.

Normalerweise berichten ABC, CBS, CNN, Fox News und NBC abwechselnd über die Veranstaltungen und Reisen des Präsidenten und stellen das Material anderen Sendern zur Verfügung. Nachdem CNN seine zugewiesene Aufgabe nicht erfüllen konnte, weigerten sich die anderen Sender, einen Ersatzoperator zu benennen.

Infolgedessen änderte sich das System zur Berichterstattung über Trumps Veranstaltungen in New York im Zusammenhang mit der UN-Generalversammlung über den üblichen Fernseh-Pressepool. Laut AP sollte CNN mit dem Präsidenten nach New York reisen, aber der Name CNN erschien nicht im Zeitplan des Weißen Hauses.

Wird Trump TV einen unabhängigen Fernsehsender ersetzen?

Die neue Plattform zeichnet sich durch einen wichtigen Unterschied aus: Die Videos darauf werden nicht von einer unabhängigen Redaktion bearbeitet, sondern vom Weißen Haus selbst ausgewählt und verbreitet.

Daher kann Trump TV eher als offizieller digitaler Informationskanal der Präsidialverwaltung angesehen werden und nicht als Ersatz für unabhängige journalistische Berichterstattung. Für das Weiße Haus bietet dies die Möglichkeit, die Reden und Entscheidungen des Präsidenten ohne Vermittler an das Publikum zu bringen.

Derzeit versuchen CNN, MSNBC und Politico, ihren Zugang zum Weißen Haus auf dem Rechtsweg wiederherzustellen. Das rechtliche Ergebnis dieses Streits könnte die Beziehungen zwischen der US-Regierung und der Presse beeinflussen.

So hat das Weiße Haus in einer Zeit, in der der US-Präsident eine weitere angespannte Phase in seinen Beziehungen zur Presse durchläuft, einen neuen Weg gefunden, das Publikum direkt zu erreichen — das 24-Stunden-Trump-TV.