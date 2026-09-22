Warum hat ihr Vater sie wie einen Jungen erzogen? Der unerwartete Grund hinter dem Leben der Afghanin Nilofar

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Warum hat ihr Vater sie wie einen Jungen erzogen? Der unerwartete Grund hinter dem Leben der Afghanin Nilofar

Die in Afghanistan geborene Nilofar Ayyubi verbrachte ihre Kindheit nach der „Bacha Posh“-Tradition. Das bedeutet, sie lebte eine Zeit lang als Junge. Ihr Vater ließ ihr die Haare kurz schneiden, kleidete sie wie einen Jungen und erzog sie auf diese Weise.

Der Hauptgrund dafür war, Nilofar mehr Freiheit zu ermöglichen. Als Junge konnte sie zur Schule gehen, Sport treiben und Möglichkeiten nutzen, die vielen afghanischen Mädchen damals verwehrt blieben.

Als Nilofar die Pubertät erreichte, musste sie wieder in ihr Leben als Mädchen zurückkehren. Die plötzliche Einschränkung der Freiheiten, die sie seit ihrer Kindheit genossen hatte, traf sie schwer. Dennoch ließ Nilofar nicht zu, dass diese Erfahrung ihre Zukunft bestimmte. Später wurde sie eine erfolgreiche Unternehmerin und Aktivistin für Frauenrechte.

Im Jahr 2021, nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan, war Nilofar aufgrund ihres Aktivismus gezwungen, das Land zu verlassen.

Heute lebt sie in Polen und setzt sich weiterhin für die Rechte afghanischer Frauen und Mädchen ein.

Nilofars Lebensweg zeigt, dass hinter der „Bacha Posh“-Tradition nicht nur Kleidung oder Äußerlichkeiten stecken, sondern der Wunsch nach Bildung, Bewegungsfreiheit und sozialen Chancen, die Mädchen in manchen Familien verwehrt wurden.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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