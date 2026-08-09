Patriot-Raketen und Trumps Bedingung: Details des neuen Abkommens mit der Ukraine

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Patriot-Raketen und Trumps Bedingung: Details des neuen Abkommens mit der Ukraine

Die Ukraine hat mit den USA eine Vereinbarung über monatliche Raketenlieferungen für Patriot-Luftverteidigungssysteme getroffen. Das teilte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem serbischen Präsidenten Aleksandar Vučić in Belgrad mit.

Die ukrainische Seite betont, dass die USA als wichtigster Hersteller von Raketenabwehrsystemen über die erforderliche Munition verfügen und die Arbeit in dieser Frage mit Washington kontinuierlich fortgesetzt wird.

Die Lieferungen werden aufgenommen, aber das Volumen wird 2026 zurückgehen

Bei der Beantwortung von Journalistenfragen bestätigte Wolodymyr Selenskyj, dass es eine konkrete Vereinbarung über monatliche Unterstützung gibt:

Werden sie uns jeden Monat Raketen zuteilen? Ja, wir haben eine solche Vereinbarung, sagte der ukrainische Staatschef.

Gleichzeitig äußerte Selenskyj die Sorge, dass die Zahl der zugeteilten Raketen nicht ausreichen werde, um den Bedarf der ukrainischen Luftverteidigung vollständig zu decken. Er erklärte, dass die Zahl dieser Raketen 2026 möglicherweise zurückgehen wird.

Trumps Position und die Frage der Lizenz

Die Verhandlungen über die Stärkung der ukrainischen Luftverteidigung und die Behebung des Mangels an Patriot-Raketen laufen bereits seit längerer Zeit:

  • Mangel an Reserven: Im April dieses Jahres hatte Selenskyj gewarnt, dass die ukrainischen Reserven an Luftverteidigungsraketen „jede Woche“ aufgebraucht sein könnten.

  • Produktionslizenz: Ende Mai bat die Ukraine die USA um die Erteilung einer Lizenz zur Herstellung von Patriot-Raketen im eigenen Land. Anfang Juli erklärte US-Präsident Donald Trump, er sei bereit, eine solche Lizenz zu erteilen.

  • Erklärung im August und Mangel: Bis August teilte die amerikanische Seite jedoch mit, dass vor dem Winter kein langfristiger Vertrag über die Raketenproduktion abgeschlossen werde. Präsident Trump betonte, dass die USA Patriot-Raketen auch für ihre eigene Sicherheit benötigten, und erklärte, dass ihre Möglichkeiten, der Ukraine zusätzliche Munition in den geforderten Mengen zu liefern, begrenzt seien.

Derzeit führt der US-Kongressdie Gespräche und Konsultationen über die Übertragung der Produktionstechnologie für Patriot-Luftverteidigungssysteme an Kiew fort.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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