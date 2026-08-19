Neue Details im Fall der Braut enthüllt, die fünf Monate nach ihrer Hochzeit starb

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Neue Details im Fall der Braut enthüllt, die fünf Monate nach ihrer Hochzeit starb

Gegen den Ehemann und die Schwiegermutter des 33-jährigen indischen Models und der Schauspielerin Tvisha Sharma wurden im Zusammenhang mit ihrem Tod offizielle Anklagen erhoben. Tvisha starb am 12. Mai im Haus ihres Ehemanns in Bhopal, nur fünf Monate nach ihrer Hochzeit.

Ihr Tod sorgte im Land für großes Aufsehen. Es gab unterschiedliche Ansichten darüber, ob es sich um Mord oder Suizid handelte.

In einer 600 Seiten umfassenden Anklageschrift, die das Central Bureau of Investigation — CBI — dem Gericht vorlegte, erklärte die Behörde, dass Tvishas Ehemann Samart Singh und ihre Schwiegermutter, die pensionierte Richterin Giribala Singh, wegen „Anstiftung zum Suizid“ und „Grausamkeit“ angeklagt wurden. Beide weisen die Vorwürfe zurück.

Tvishas Eltern und Angehörige behaupteten, ihr Ehemann und ihre Schwiegermutter hätten sie wegen Forderungen nach einer Mitgift unter Druck gesetzt und getötet. Giribala bezeichnete die Vorwürfe als haltlos und erklärte, Tvisha habe psychische Probleme gehabt und sich das Leben genommen.

Nach Angaben des CBI setzte Samart Tvisha nach der Heirat mehrfach psychisch unter Druck und beleidigte sie. Die Ermittlungen ergaben außerdem, dass Giribala ihren Sohn dazu ermutigte, seine Ehefrau psychisch zu misshandeln.

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Tvishas Familie erklärte, der zentrale Konflikt habe im April begonnen, nachdem sie schwanger geworden war. Ihren Angaben zufolge behaupteten ihr Ehemann und ihre Schwiegermutter, das Kind stamme von einem anderen Mann, und zwangen sie zu einem Schwangerschaftsabbruch. Giribala wies dies zurück und erklärte, Tvisha habe selbst abtreiben wollen.

Tvisha gewann 2012 einen Schönheitswettbewerb in Pune und erhielt den Titel „Miss Pune“ . Sie wirkte in Werbeprojekten und einem Telugu-Film mit und arbeitete später als Marketingspezialistin in privaten Unternehmen.

Nach Angaben des CBI lernte Tvisha Samart im Februar 2025 über eine Dating-App kennen; im Dezember heirateten sie.

Auch ein Interview, das Giribala nach Tvishas Tod Journalisten gab, sorgte für heftige Kontroversen. Sie sprach über den psychischen Zustand ihrer Schwiegertochter und bezeichnete sie als „liberal“. Daraufhin warf Tvishas Vater ihr vor, den Ruf seiner Tochter schädigen zu wollen.

Die Ermittlungen dauern an. Das CBI erklärte, dass bei neuen Beweisen weitere Personen in den Fall einbezogen und zusätzliche Anklagen erhoben werden könnten.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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