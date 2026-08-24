Russischer Fallschirmspringer stellt neuen Weltrekord auf

Der russische Fallschirmspringer Sergey Boytsov hat einen neuen Weltrekord für einen Stratosphärensprung aus einem Heißluftballon aufgestellt.

Gazeta.ru berichtet, dass der Athlet in der Region Altai aus einer Höhe von 11.551 Metern mit dem Fallschirm absprang. Während des freien Falls erreichte er eine Geschwindigkeit von fast 500 Kilometern pro Stunde. In der Absprunghöhe betrug die Lufttemperatur minus 59 Grad.

Boytsovs Fallschirm öffnete sich erfolgreich in einer Höhe von 1.565 Metern. Danach landete er sicher im Bezirk Ust-Kalmansky in der Region Altai.

Der vorherige Rekord wurde von polnischen Fallschirmspringern gehalten, die einen Sprung aus einer Höhe von über 10 Kilometern absolviert hatten.

Zur Vorbereitung auf den neuen Rekord absolvierte Boytsov Tests in einer Druckkammer, die Bedingungen in 12 Kilometern Höhe simulierten. Seine spezielle Ausrüstung wurde bei Temperaturen von bis zu minus 60 Grad getestet.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Rekordsprung dem Internationalen Jugendfestival gewidmet ist, das im September in Jekaterinburg stattfinden wird.