Hund, der die Gesten seines Besitzers versteht, begeistert soziale Netzwerke

·63·Welt
Hund, der die Gesten seines Besitzers versteht, begeistert soziale Netzwerke

In den USA ist ein schwarzer Labrador in den sozialen Medien berühmt geworden, weil er die Gesten seines Besitzers versteht.

Der amerikanische Blogger Robert Haney hat sein Gehör in der Kindheit verloren. Aus diesem Grund nutzt er im Alltag hauptsächlich Gebärdensprache. Sein Hund Slater hat mit der Zeit gelernt, die Handbewegungen und Mimik seines Besitzers zu deuten.

Slater nimmt Befehle nicht über die Stimme, sondern über Roberts Gesten entgegen. Der Hund kann verschiedene Handbewegungen unterscheiden und reagiert entsprechend.

Videos, in denen der Labrador fast wortlos mit seinem Besitzer kommuniziert, stoßen bei Nutzern auf großes Interesse. Viele loben Slaters Aufmerksamkeit und seine Anpassung an seinen Besitzer.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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