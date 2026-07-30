Katze, die nicht eine Sekunde von der Seite ihrer Besitzerin wich, berührt Nutzer

Sanitäter, die nach einem Notruf zu einer Wohnung in Dagestan geeilt waren, begannen damit, einer Patientin ein Medikament intravenös zu verabreichen. Genau in diesem Moment erregte die geliebte Katze der Frau mit ihrem unerwarteten Verhalten die Aufmerksamkeit aller Anwesenden.

Das Video zeigt, wie die Katze sich ihrer Besitzerin nähert, ruhig vor dem Arm sitzt, der die Spritze bekommt, und jede Bewegung des medizinischen Personals genau beobachtet. Sobald die Sanitäterin die Hand der Frau berührte, miaute die Katze missbilligend, was den Eindruck erweckte, sie wolle ihre Besitzerin beschützen.

Während der gesamten Behandlung wich die Katze nicht eine einzige Sekunde von der Seite ihrer Besitzerin. Sie blieb sogar so lange bei ihr, bis die Infusion beendet war und die Sanitäter das Haus verließen.

Das in den sozialen Netzwerken verbreitete Video erzielte in kürzester Zeit Hunderttausende Aufrufe. Nutzer lobten die Treue und die Liebe der Katze zu ihrer Besitzerin und bezeichneten sie in den Kommentaren als „treuesten Leibwächter“ und „echtes Familienmitglied“.