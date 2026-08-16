Extrem seltener Fall in der Türkei: Frau mit zwei Gebärmüttern bringt gleichzeitig zwei Babys zur Welt

In Trabzon in der Türkei wurde einer der seltensten Fälle der Medizin registriert. Eine Frau mit zwei Gebärmüttern wurde gleichzeitig in beiden schwanger und brachte zwei Babys zur Welt.

Die Schwangerschaft entstand durch künstliche Befruchtung

Den Angaben zufolge entstand die Schwangerschaft durch künstliche Befruchtung. Fachleute stuften diesen Fall als den weltweit dritten ein, der mit dieser Methode dokumentiert wurde.

Am erstaunlichsten ist, dass sich die Schwangerschaften gleichzeitig in beiden Gebärmüttern entwickelten.

Was ist eine Doppelgebärmutter?

Eine Doppelgebärmutter ist eine sehr seltene anatomische Besonderheit, bei der eine Frau von Geburt an zwei getrennte Gebärmütter hat.

Schon dieser Zustand gilt normalerweise als ungewöhnlich. Schwangerschaften in beiden Gebärmüttern zur selben Zeit sind jedoch äußerst selten.

Dieser Fall in Trabzon erregte deshalb in der medizinischen Welt besondere Aufmerksamkeit.