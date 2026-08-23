Erling Haaland hat sein Image radikal verändert: Er hat sich von seinen langen Haaren getrennt (Foto)

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Erling Haaland hat sein Image radikal verändert: Er hat sich von seinen langen Haaren getrennt (Foto)

Der berühmte Fußballer, Stürmer des englischen Klubs "Manchester City" und der norwegischen Nationalmannschaft Erling Haaland , hat vor Beginn der Premier-League-Saison sein Image radikal verändert, berichtet Zakon.kz.

Dies wurde heute, am 23. August 2026, auf der Instagram-Seite des 26-jährigen Sportlers bekannt gegeben.

"Neue Saison, neue Frisur", schrieb Erling Haaland unter ein Video, in dem er seine neue Kurzhaarfrisur präsentierte.

Er zeigte auch den Prozess des Haarschnitts.

"Ich habe mir die Haare kurz schneiden lassen und es ist mir egal", betonte der Fußballer unter den Fotos.

Sein Verein reagierte als einer der Ersten auf Haalands neuen Haarschnitt.

"Neue Saison, neue Frisur... sieht gut aus", kommentierte der offizielle "Manchester City"-Account unter Erlings Beiträgen.

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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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