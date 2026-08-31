USA greifen iranische Insel Larak an: Eine neue Bedrohung entsteht (video)

Die Lage im Nahen Osten hat sich erneut verschärft. US-Militärkräfte haben zwei Raketenwerfer auf der iranischen Insel Larak in der Nähe der strategisch wichtigen Straße von Hormus angegriffen. Dies war der erste bekannte Schlag Washingtons gegen iranisches Territorium seit Ende Juli.

Teheran reagierte auf den Angriff. Der Iran teilte mit, dass er Raketenangriffe nicht auf Israel oder Ziele im Persischen Golf, sondern auf Stützpunkte mit US-Truppen in Jordanien durchgeführt habe. Damit hat sich nach wochenlanger relativer Ruhe die direkte militärische Konfrontation zwischen den USA und dem Iran wieder verschärft.

Was ist auf der Insel Larak passiert?

Nach Angaben eines US-Beamten zielten die amerikanischen Streitkräfte auf zwei Raketenwerfer auf der Insel Larak.

Nach Interpretation Washingtons könnten diese Anlagen von der iranischen Revolutionsgarde genutzt worden sein, um Raketen für die Verminung der Straße von Hormus vorzubereiten.

Die US-Seite begründete diesen Schritt damit, eine Bedrohung für die Sicherheit der Schifffahrt auf der strategischen Wasserstraße abzuwenden.

Was sagte die iranische Seite?

Die iranische Nachrichtenagentur Fars berichtete von Explosionen in der Nähe der Insel Larak. Später bestätigte die Revolutionsgarde den Angriff.

Iranische Beamte erklärten, dass es bei dem Angriff Tote und Verletzte unter Militärangehörigen und Zivilisten gegeben habe.

Einige iranische Medien nannten konkrete Zahlen zu den Opfern. Da die Informationen in den ersten Berichten jedoch voneinander abweichen, sollte man mit den Opferzahlen vorsichtig umgehen.

Wie hat der Iran auf die USA reagiert?

Nach dem Angriff auf die Insel Larak kündigte der Iran Vergeltungsmaßnahmen gegen US-Militäreinrichtungen an.

Die Revolutionsgarde gab bekannt, dass zwei Stützpunkte mit US-Truppen in Jordanien angegriffen wurden. Jordanien teilte mit, dass acht der in seinen Luftraum eingedrungenen Raketen von der Luftabwehr abgefangen wurden.

Diese Ereignisse zeigten, dass die Konfrontation zwischen den USA und dem Iran wieder in eine offene militärische Phase zurückkehren könnte.

Warum ist die Lage um die Straße von Hormus wichtig?

Die Insel Larak ist kein gewöhnlicher geografischer Punkt. Sie liegt in der Nähe der Straße von Hormus.

Die Straße von Hormus gilt als strategisch wichtige Seeroute für die weltweite Energieversorgung. Daher kann jede militärische Aktion in dieser Region nicht nur die Beziehungen zwischen den USA und dem Iran, sondern auch den Ölmarkt und die internationale Schifffahrt beeinträchtigen. Laut Reuters stieg der Brent-Ölpreis nach der neuen Eskalation auf über 90 Dollar.

Was ist das Hauptziel Washingtons?

Die USA interpretieren den Schlag nicht als eine groß angelegte neue Militäroperation, sondern als eine begrenzte und präzise gezielte Aktion.

Washingtons Hauptargument ist es, die Möglichkeit zu beseitigen, dass der Iran Seeminen in der Straße von Hormus platziert, und die Schifffahrt auf der wichtigen internationalen Wasserstraße zu schützen.

Teheran akzeptiert diese Position jedoch nicht und wertet die US-Aktionen als Aggression.

Wohin steuert die Situation nun?

Der Angriff auf die Insel Larak mag auf den ersten Blick wie eine begrenzte Militäroperation erscheinen. Doch die iranischen Vergeltungsschläge auf US-Einrichtungen in Jordanien haben die Lage weiter verkompliziert.

Die größte Gefahr zwischen den Parteien besteht nun darin, dass eine Kette begrenzter Schläge in einen breiteren militärischen Konflikt eskalieren könnte.

Insbesondere da jede neue Aktion um die Straße von Hormus die Ölversorgung, den internationalen Handel und die regionale Sicherheit beeinträchtigen kann. Aus diesem Grund wird der Angriff auf die Insel Larak nicht nur als Angriff auf eine einzelne militärische Einrichtung gewertet, sondern als eine neue Phase der Spannungen zwischen den USA und dem Iran.