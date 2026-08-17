Iran kündigt Belohnung für die Gefangennahme von US-Soldaten an

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Iran kündigt Belohnung für die Gefangennahme von US-Soldaten an

Die iranische Armee hat angekündigt, jedem, der US-Militärangehörige gefangen nimmt oder tötet, eine Geldprämie zu zahlen. Internationale Medien berichteten darüber unter Berufung auf die iranische staatliche Nachrichtenagentur IRNA.

Der iranische Armeekommandeur, Generalmajor Amir Hatami, erklärte, dass jeder, der einen US-Soldaten nach dem Eindringen in iranisches Gebiet gefangen nimmt, tötet oder den zuständigen Behörden übergibt, eine Belohnung von 30.000 US-Dollar erhält. Hatami sagte, die Entscheidung sei nach zahlreichen Bitten der Bürger um finanzielle Unterstützung getroffen worden.

Der iranische Militärführer erklärte außerdem, dass sich die Belohnung für Frauen verdoppeln und bis zu 60.000 US-Dollar betragen könne. Er nannte jedoch keine konkreten Einzelheiten dazu, wann und wo US-Soldaten möglicherweise ins Visier genommen werden könnten.

Gleichzeitig soll Hatami vorgeschlagen haben, gegen US-Soldaten eingesetzte Waffen zum doppelten Marktpreis zurückzukaufen und dafür neue Waffen bereitzustellen.

Die Erklärung erfolgte zu einem Zeitpunkt, an dem die Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und Iran weiterhin hoch sind. Hatami hatte bereits zuvor erklärt, dass Irans Militär im Falle eines Eindringens US-amerikanischer Truppen in iranisches Gebiet scharf reagieren werde.

Derzeit gibt es keine bestätigten Informationen über eine Stationierung von US-Bodentruppen auf iranischem Gebiet. Daher ist auch unklar, nach welchem Mechanismus die angekündigte Belohnung tatsächlich ausgezahlt werden soll.

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Charos
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