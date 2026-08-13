Putin Stoppt Seinen Konvoi und Spricht mit Einwohnern von Nowosibirsk (Video)

Während seines Besuchs in Nowosibirsk stoppte der russische Präsident Wladimir Putin seinen Konvoi und sprach mit Einheimischen, die am Straßenrand auf ihn warteten. Das Video wurde am 11. August im Internet verbreitet.

Aufnahmen, die in sozialen Netzwerken verbreitet wurden, zeigen, wie der Präsident sich kurz mit den Menschen unterhielt, insbesondere mit den Kindern, die ihn begrüßten. Augenzeugen zufolge warteten einige Kinder mehr als zwei Stunden am Straßenrand, um Putins Ankunft zu sehen.

Putin schüttelte den Einwohnern von Nowosibirsk die Hände, ging außerdem auf Wanyas Bitte ein und ließ sich mit ihm fotografieren. Das Staatsoberhaupt wünschte dem Schüler Erfolg im neuen Schuljahr.

Die Einwohner dankten dem Präsidenten für das Gespräch und wünschten ihm Gesundheit.

"Sie sind der Beste", rief einer der Stadtbewohner zum Abschied.

Nachdem Putin sich kurz mit ihnen unterhalten und sie begrüßt hatte, kehrte er zu seinem Konvoi zurück und setzte seinen Besuch fort.