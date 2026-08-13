Putin Stoppt Seinen Konvoi und Spricht mit Einwohnern von Nowosibirsk (Video)

·5·Welt
Putin Stoppt Seinen Konvoi und Spricht mit Einwohnern von Nowosibirsk (Video)

Während seines Besuchs in Nowosibirsk stoppte der russische Präsident Wladimir Putin seinen Konvoi und sprach mit Einheimischen, die am Straßenrand auf ihn warteten. Das Video wurde am 11. August im Internet verbreitet.

Aufnahmen, die in sozialen Netzwerken verbreitet wurden, zeigen, wie der Präsident sich kurz mit den Menschen unterhielt, insbesondere mit den Kindern, die ihn begrüßten. Augenzeugen zufolge warteten einige Kinder mehr als zwei Stunden am Straßenrand, um Putins Ankunft zu sehen.

Putin schüttelte den Einwohnern von Nowosibirsk die Hände, ging außerdem auf Wanyas Bitte ein und ließ sich mit ihm fotografieren. Das Staatsoberhaupt wünschte dem Schüler Erfolg im neuen Schuljahr.

Die Einwohner dankten dem Präsidenten für das Gespräch und wünschten ihm Gesundheit.

"Sie sind der Beste", rief einer der Stadtbewohner zum Abschied.

Nachdem Putin sich kurz mit ihnen unterhalten und sie begrüßt hatte, kehrte er zu seinem Konvoi zurück und setzte seinen Besuch fort.

Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Chinesischer Arzt führt Operation aus 5.000 Kilometern Entfernung durch (Video)Chinesischer Arzt führt Operation aus 5.000 Kilometern Entfernung durch (Video)Heute, 16:44London hatte einst eine spezielle U-Bahn, die Briefe statt Fahrgäste beförderteLondon hatte einst eine spezielle U-Bahn, die Briefe statt Fahrgäste beförderteHeute, 16:22Chinesen entwickeln „Luftabwehr“ gegen MückenChinesen entwickeln „Luftabwehr“ gegen MückenHeute, 15:18Selenskyjs vier Bitten an Trump: Was fordert Kiew von den USA?Selenskyjs vier Bitten an Trump: Was fordert Kiew von den USA?Heute, 14:37Astronomen entdecken ein ungewöhnliches neues kosmisches ObjektAstronomen entdecken ein ungewöhnliches neues kosmisches ObjektHeute, 14:33In den USA werden erstmals seit 16 Jahren an einem Tag drei Menschen hingerichtetIn den USA werden erstmals seit 16 Jahren an einem Tag drei Menschen hingerichtetHeute, 14:22
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Unerwartete Mahr-Forderung einer kasachischen Braut verblüfft alle
Unerwartete Mahr-Forderung einer kasachischen Braut verblüfft alle
Gästeliste für Ronaldos und Georginas Hochzeit sorgt für Aufsehen
Gästeliste für Ronaldos und Georginas Hochzeit sorgt für Aufsehen
Riesiger Weißer Hai im Atlantik gesichtet, ein noch größerer nähert sich
Riesiger Weißer Hai im Atlantik gesichtet, ein noch größerer nähert sich
Fatima, die mit ihren Füßen malt, trifft ihren langjährigen Traum Ronaldo
Fatima, die mit ihren Füßen malt, trifft ihren langjährigen Traum Ronaldo
Das schönste Wort der Welt wurde bekannt gegeben
Das schönste Wort der Welt wurde bekannt gegeben
Kreatur mit intakter Beute im Magen an den Strand gespült
Kreatur mit intakter Beute im Magen an den Strand gespült
Drohne filmt zum ersten Mal vollständige Geburt eines Wals
Drohne filmt zum ersten Mal vollständige Geburt eines Wals
Die Güte dieser Kindergärtnerin hat Millionen Herzen erobert
Die Güte dieser Kindergärtnerin hat Millionen Herzen erobert