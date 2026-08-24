Der Fisch, der bei Trockenheit zu Stein wird und bei Nässe wieder zum Leben erwacht (Video)

Es gibt Lebewesen in der Natur, deren Überlebensfähigkeit selbst Wissenschaftler in Erstaunen versetzt. Der in Afrika vorkommende Lungenfisch gilt als eines der außergewöhnlichsten Wesen in Bezug auf die Anpassung an Dürreperioden.

Er stirbt nicht, wenn sein Gewässer austrocknet und die Feuchtigkeit verschwindet. Stattdessen aktiviert er einen seltsamen „Überlebensmodus“, um seinen Körper zu schützen.

Wenn das Wasser verschwindet, „verschwindet“ auch der Fisch

Wenn die Dürre beginnt, gräbt sich der Lungenfisch tiefer in den Schlamm ein. Dann scheidet er eine große Menge Schleim aus, um sich in einen speziellen Kokon zu hüllen.

Sobald das Wasser verdunstet, trocknet der Schleim und bildet eine harte, kokonartige Hülle um den Fisch. Von außen betrachtet erinnert er tatsächlich an ein erstarrtes, lebloses Objekt.

Aber der Fisch ist am Leben.

Sein Stoffwechsel, Herzschlag und andere lebenswichtige Prozesse verlangsamen sich drastisch. Nahrungsaufnahme und Bewegung hören fast vollständig auf. Auf diese Weise kann er lange Zeit ohne Wasser und Nahrung überleben. Manche afrikanische Lungenfische können in diesem Zustand jahrelang verharren.

Bei Kontakt mit Wasser „erwacht“ er

Die erstaunlichste Eigenschaft dieses Lebewesens beginnt jedoch danach.

Wenn der Regen zurückkehrt und das ausgetrocknete Gewässer sich wieder füllt, „erwacht“ der Lungenfisch langsam. Unter dem Einfluss des Wassers weicht die getrocknete Schleimhülle auf, der Fisch befreit sich und beginnt sich wieder zu bewegen. Studien haben gezeigt, dass Lungenfische nach der Wasserzugabe innerhalb kurzer Zeit reagieren und zu normaler Bewegung und Nahrungsaufnahme zurückkehren.

Deshalb kann man ihn, anders als gewöhnliche Fische, als eine trockenheitsresistente lebende „Kapsel“ bezeichnen.

Er atmet sogar Luft

Eine weitere ungewöhnliche Eigenschaft des Lungenfisches ist, dass er nicht nur durch seine Kiemen, sondern auch durch seine Lungen atmet.

Während der Dürre können die Kiemen nicht normal funktionieren, und der Fisch nimmt Sauerstoff hauptsächlich über seine Lungen aus der Luft auf. Diese Eigenschaft ermöglicht es ihm, in einer wasserlosen Umgebung zu überleben.

Wissenschaftler halten diese Fähigkeit für wichtig, um den Übergang vom Wasser an Land zu verstehen. Lungenfische sind aus evolutionärer Sicht eine sehr alte Gruppe, deren Vorfahren bereits vor Hunderten von Millionen Jahren existierten.