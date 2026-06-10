Fund unter der Erde: Ein Ring, der die Geheimnisse von Jahrhunderten bewahrt

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Fund unter der Erde: Ein Ring, der die Geheimnisse von Jahrhunderten bewahrt

Ein seltener Diamantring aus dem 16. Jahrhundert, der von einem Hobby-Sondengänger entdeckt wurde, dürfte bei einer Auktion auf großes Interesse stoßen. Experten schätzen, dass der historische Fund zwischen 15.000 und 20.000 Pfund einbringen könnte. Der Ring wird am 23. Juni bei einer renommierten Londoner Auktion versteigert.

Stuart, der den Fund machte, sagte, er habe das seltene Stück in den letzten Momenten einer siebenstündigen Suche im Boden entdeckt. Er gab an, seine Gefühle nicht verbergen zu können, als er den Ring zum ersten Mal in den Händen hielt.

„Ich war vor Freude überwältigt, als ich den Ring fand. Ich habe von einem solchen Fund geträumt, aber ich hätte mir nie träumen lassen, dass er so bedeutend sein würde. Es ist der beste Fund meines Lebens. Ich kann ihn getrost als ‚Fund des Lebens‘ bezeichnen“, sagt er.

Interessanterweise löste sich einer der Diamanten, als der Ring aus der Erde gezogen wurde, und fiel in Stuarts Hand. Es stellte sich heraus, dass ein weiterer Edelstein fehlte. Er sammelte daraufhin die Erde an der Fundstelle, wusch sie und siebte sie durch. Dadurch konnte auch der verlorene Diamant wiedergefunden werden.

Es wurde mitgeteilt, dass der Erlös der Auktion zu gleichen Teilen zwischen dem Grundstückseigentümer und dem Finder aufgeteilt wird. Der Ring wurde von Experten des British Museum begutachtet.

Laura Smith, Schmuckexpertin beim Auktionshaus Noonans, betonte, dass große, auffällige Ringe im Barockstil Anfang des 17. Jahrhunderts sehr beliebt waren. Sie glaubt, dass das blumenförmige Element des Rings aus acht seltenen „Hogback“-Diamanten besteht, die äußerst rar sind.

Experten bewerten diesen Fund nicht nur als wertvolles Schmuckstück, sondern als einzigartiges Artefakt, das das historische und kulturelle Erbe seiner Zeit widerspiegelt.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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