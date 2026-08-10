Mysteriöses Phänomen auf der Sonne könnte für die Erde gefährlich sein

·735·Welt
Mysteriöses Phänomen auf der Sonne könnte für die Erde gefährlich sein

Die Plasmabewegung auf der Sonne verändert ihr Magnetfeld und erzeugt Wirbelbewegungen. Wissenschaftler haben diesen Prozess mit hoher Detailgenauigkeit aufgenommen und sind damit dem Verständnis der Ursachen gewaltiger Energieausbrüche auf der Sonne näher gekommen.

Diese Phänomene des Weltraumwetterssind ein Teil und können die Stromnetze und den Betrieb von Satelliten auf der Erde stören sowie sogar eine Gefahr für Astronauten darstellen.

Dr. David Boboltz vom US-amerikanischen National Solar Observatory erklärt, dass die neuen Aufnahmen es Wissenschaftlern ermöglichen, das Weltraumwetter besser zu erforschen und sich wirksamer darauf vorzubereiten. Seiner Aussage zufolge ist es notwendig, die Sonnenphysik bis zu den kleinsten Maßstäben zu untersuchen, um das Weltraumwetter zu verstehen und künftig vorherzusagen.

Die Forschungsergebnisse der Wissenschaftler und die neuen Aufnahmen Nature wurden in der Fachzeitschrift veröffentlicht. Die Studie wurde mithilfe des weltweit größten Sonnenteleskops durchgeführt, des Inouye-Teleskops das auf einem Berggipfel auf Hawaii installiert ist. Der Standort wurde wegen des klaren Himmels und der geringen Staubbelastung ausgewählt.

Die Forscher nahmen Wirbel auf der Sonnenoberfläche, die sich drehen und umeinander winden, mit einem hohen Detailgrad auf. Laut David Kuridze, einem Astronomen des US-amerikanischen National Solar Observatory, erzeugen diese Wirbelbewegungen magnetische Energie. Diese Energie kann sich über eine gewisse Zeit ansammeln und später großflächige Ausbrüche auslösen.

Starke Eruptionen und Magnetstürme auf der Sonnenoberfläche.

Wodurch werden die „Ausbrüche“ auf der Sonne verursacht?

Der von den Wissenschaftlern untersuchte Prozess wird Kelvin-Helmholtz-Instabilität genannt Sie entsteht durch Wechselwirkungen zwischen Gasschichten wie Plasma und bildet rotierende, wirbelartige Strukturen. Ein ähnlicher Prozess lässt sich auch bei der Entstehung einiger Wellen im Ozean beobachten.

Der Mitarbeiter des Observatoriums Friedrich Woeger erklärt, dass der Nachweis dieses Phänomens auf der Sonnenoberfläche nicht nur zum Verständnis der Dynamik des Weltraumwetters beiträgt, sondern auch dabei hilft zu verstehen, warum die Sonnenoberfläche so heiß ist.

Nach Aussage des Wissenschaftlers kann die Energie, wenn sich in den oberen Schichten genügend davon angesammelt hat, in Form einer Eruption oder eines koronalen Massenauswurfs freigesetzt werden.

David Boboltz betonte auch die praktische Bedeutung der Forschung. Seiner Ansicht nach wird die Entdeckung den Menschen helfen, das Weltraumwetter und Möglichkeiten zum Schutz davor besser zu verstehen.

„Das ist der Stern, der uns am nächsten ist. Er hilft uns, die grundlegenden Gesetze der Physik zu verstehen. Wir müssen solche Forschungen fortsetzen, um das Wissen der Menschheit zu erweitern“, sagte der Wissenschaftler.

National Solar ObservatoryInouye-TeleskopHawaiiNature
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Die längste französische Strickschnur der Welt ist über 31 Kilometer langDie längste französische Strickschnur der Welt ist über 31 Kilometer langHeute, 14:46Treuer Hund wartete vier Tage lang regungslos auf sein HerrchenTreuer Hund wartete vier Tage lang regungslos auf sein HerrchenHeute, 14:36Eine Wimpernbehandlung für 88 Dollar versetzte eine Braut in einen erschreckenden ZustandEine Wimpernbehandlung für 88 Dollar versetzte eine Braut in einen erschreckenden ZustandHeute, 14:02Der teure Ring, den Ronaldo schenkte, steckt jetzt am Finger von Georginas Tochter!Der teure Ring, den Ronaldo schenkte, steckt jetzt am Finger von Georginas Tochter!Heute, 14:00Berühmtes 162 Jahre altes Bier auf dem Meeresboden gefundenBerühmtes 162 Jahre altes Bier auf dem Meeresboden gefundenHeute, 13:30Mysteriöses 2.000 Jahre altes Schiffswrack vor Sizilien entdecktMysteriöses 2.000 Jahre altes Schiffswrack vor Sizilien entdecktHeute, 13:16
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Gästeliste für Ronaldos und Georginas Hochzeit sorgt für Aufsehen
Gästeliste für Ronaldos und Georginas Hochzeit sorgt für Aufsehen
Unerwartete Mahr-Forderung einer kasachischen Braut verblüfft alle
Unerwartete Mahr-Forderung einer kasachischen Braut verblüfft alle
Riesiger Weißer Hai im Atlantik gesichtet, ein noch größerer nähert sich
Riesiger Weißer Hai im Atlantik gesichtet, ein noch größerer nähert sich
Fatima, die mit ihren Füßen malt, trifft ihren langjährigen Traum Ronaldo
Fatima, die mit ihren Füßen malt, trifft ihren langjährigen Traum Ronaldo
Das schönste Wort der Welt wurde bekannt gegeben
Das schönste Wort der Welt wurde bekannt gegeben
Kreatur mit intakter Beute im Magen an den Strand gespült
Kreatur mit intakter Beute im Magen an den Strand gespült
Drohne filmt zum ersten Mal vollständige Geburt eines Wals
Drohne filmt zum ersten Mal vollständige Geburt eines Wals
Die Güte dieser Kindergärtnerin hat Millionen Herzen erobert
Die Güte dieser Kindergärtnerin hat Millionen Herzen erobert