Passagier versucht, Flugzeugtür in 9.000 Metern Höhe zu öffnen

An Bord eines Passagierflugzeugs auf dem Weg von Malaysia nach Indien ereignete sich ein unerwarteter Vorfall. Ein 36-jähriger Passagier versuchte während des Fluges, den Notausstieg zu öffnen. Darüber berichtete The Sun .

Berichten zufolge versuchte ein Mann namens Jamshir Atanikal, die Notausstiegsluke zu öffnen, als sich das Flugzeug in einer Höhe von etwa 9.000 Metern befand. Videos des Vorfalls verbreiteten sich später in den sozialen Netzwerken.

Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie Mitarbeiter der Fluggesellschaft Batik Air versuchen, den Mann vor den Augen verängstigter Passagiere aufzuhalten. Als Jamshir versuchte, die Luke zu öffnen, bedrohte er auch die Menschen in seiner Umgebung.

Schließlich gelang es Besatzungsmitgliedern und mehreren Passagieren gemeinsam, ihn zu überwältigen. Der Mann wurde außer Gefecht gesetzt, seine Hände wurden gefesselt und er musste bis zur Landung des Flugzeugs warten.

Nach Angaben der Polizei am Flughafen Kochi ereignete sich der Vorfall während eines Fluges, der von 21:30 Uhr bis 23:00 Uhr dauerte. Jamshir saß auf Platz 12A.

Die Polizei erklärte, er habe ohne ersichtlichen Grund versucht, den Notausstieg zu öffnen, und sogar die Fensterverkleidung beschädigt. Außerdem bedrohte er Passagiere und Besatzungsmitglieder, die ihn aufzuhalten versuchten.

Bei der polizeilichen Befragung nach dem Vorfall erklärte Jamshir seine Handlung damit, dass er „in diesem Moment einfach den Wunsch dazu gehabt“ habe. Außerdem sagte er, dass er während des Fluges sterben wollte.

Im Verlauf der Ermittlungen wurde jedoch auch festgestellt, dass der Mann nach Hause zurückkehrte, um sein neugeborenes Kind zu sehen.

Nachdem das Flugzeug am Flughafen Kochi gelandet war, wurde Jamshir festgenommen. Da seine Handlungen eine ernsthafte Gefahr für das Leben der Menschen an Bord darstellten, wurde er wegen versuchten Mordes angeklagt.

Die Flugbesatzung kehrte unterdessen nach Malaysia zurück. Es wird erwartet, dass sie zu dem Vorfall aussagt.