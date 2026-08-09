Zwei Frauen kamen zu spät zum Flug und versuchten, das Flugzeug zu stoppen (Video)

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Zwei Frauen kamen zu spät zum Flug und versuchten, das Flugzeug zu stoppen (Video)

Ein Video, das zeigt, wie zwei Frauen ihren Flug am Moskauer Flughafen Scheremetjewo verpassten, dem Flugzeug hinterherliefen und es zu stoppen versuchten, verbreitet sich in sozialen Netzwerken.

Laut dem Pressedienst von Scheremetjewo ereignete sich der Vorfall am 25. Juli. Den Angaben zufolge hatten die Frauen alle Kontrollen vor dem Abflug durchlaufen. Anschließend begaben sie sich jedoch in einen für Passagiere gesperrten Bereich.

Die Frauen liefen dem Flugzeug hinterher, als es sich in Richtung Start- und Landebahn bewegte. Aufnahmen, die ihren Versuch zeigen, das Flugzeug zu stoppen, verbreiteten sich anschließend im Internet.

Nach Angaben der Flughafenverwaltung wurden die Frauen festgenommen und Mitarbeitern des FSB übergeben. Derzeit werden im Zusammenhang mit dem Vorfall entsprechende Maßnahmen ergriffen.

Scheremetjewo teilte mit, dass die Sicherheit anderer Passagiere während des Vorfalls nicht gefährdet war.

SheremetyevoMoskauFSB
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