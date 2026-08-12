Sensation bei Real: Die rosa Trikots überraschen die Fans

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Sensation bei Real: Die rosa Trikots überraschen die Fans

Der spanische Klub Real Madrid und die Marke Adidas haben gemeinsam offiziell das neue AusweichTrikotset (dritte Trikot) des Teams für die Saison 2026/27 vorgestellt. Das neue Trikot hat mit seiner ungewöhnlichen und leuchtend rosa Farbe sowie Elementen der nationalen Kultur sofort die Aufmerksamkeit von Fans und Modebeobachtern auf sich gezogen.

Der Pressedienst des Klubs betonte, dass diese leuchtende Farbe nicht nur ein Design sei, sondern die grenzenlose Leidenschaft, die Millionen Real-Fans auf der ganzen Welt verbindet, und die globale Dimension des „Königlichen Klubs“ repräsentiere.

Lateinamerikanische Kultur und modernes Sportdesign

Bei der Kreation des neuen Trikotdesigns ließen sich die Designer von raffinierten geometrischen Mustern inspirieren, die in der traditionellen lateinamerikanischen Handwerkskunst weit verbreitet sind.

Um Eleganz und einen modernen Stil zu gewährleisten:

  • Der V-Ausschnitt des Trikots;

  • Die Ärmelabschlüsse;

  • Das Adidas-Logo und die berühmten drei Streifendetails;

  • Das Vereinswappen in einem sanften Cremeton gehalten.

Dadurch wurden historisch-kulturelle Elemente und moderne Sportästhetik perfekt miteinander verschmolzen.

Sensation bei Real: Die rosa Trikots überraschen die Fans

Innovative Technologie: Climacool+

Dieses für Profisportler entworfene Trikot besteht aus einem extrem leichten und atmungsaktiven Stoff. Es verfügt über die neueste Climacool+ Technologie von Adidas, die Schweiß und Feuchtigkeit sofort vom Körper ableitet. Dies sorgt bei hoher körperlicher Belastung auf dem Platz und heißen Wetterbedingungen für maximale Frische und Komfort bei den Spielern.

Der komplette Trikotsatz von Real Madrid für die Saison 2026/27

Mit der Präsentation des neuen rosa Trikots hat der Madrider Klub nun drei vollständige und makellose Trikotoptionen für die kommende Spielzeit parat:

  1. Heimtrikot: Die traditionelle, klassische weiße Farbe des Vereins wurde beibehalten. Das Design baut auf der für Madrid typischen hohen Eleganz und aristokratischen Idee auf.

  2. Auswärtstrikot: In Dunkelgrün gehalten, angereichert mit weißen Details und feinen geometrischen Mustern. Es verwendet das legendäre Trefoil-Logo von Adidas und einen modernen Kragen.

  3. Torwarttrikot: Für die Schlussmänner wurde ein separates, leuchtend blaues Set entwickelt.

Sensation bei Real: Die rosa Trikots überraschen die Fans

Es wird erwartet, que dieses leuchtend rosa Set, das sich stark von den eher ruhigen weißen und dunkelgrünen Trikots der letzten Jahre unterscheidet, zu einem der meistverkauften Merchandising-Artikel des Klubs in der neuen Saison wird.

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Real MadridAdidasMadridClimacool+
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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