Der Ball von Maradonas „Hand Gottes“ und „Tor des Jahrhunderts“ wurde versteigert (Video)

Der berühmte Adidas Azteca Ball Heritage , der beim Viertelfinalspiel der Weltmeisterschaft 1986 zwischen Argentinien und England verwendet wurde, wurde zur Auktion gestellt. Genau mit diesem Ball erzielte Diego Maradona zunächst das Tor, das als „Die Hand Gottes“ in die Geschichte einging, und schoss vier Minuten später nach einem Dribbling gegen mehrere Gegner das legendäre „Tor des Jahrhunderts“. Darüber berichtete „My Seldon“.

Nicht umsonst wird der Ausdruck „Die Hand Gottes“ (La Mano de Dios / Hand of God) verwendet.

Im Viertelfinalspiel der Weltmeisterschaft 1986 gegen England beförderte Maradona den Ball mit der Hand ins Tor. Der Schiedsrichter bemerkte dies nicht und gab den Treffer. Nach dem Spiel sagte Maradona:

„Das Tor wurde nicht von Maradona, sondern von der Hand Gottes erzielt“ — sagte er.

Seither ist dieses Tor weltweit unter dem Namen „Die Hand Gottes“ bekannt.

Obwohl fast 40 Jahre vergangen sind, hat der Wert des Balls nicht nachgelassen. Die Auktion beginnt bei 2,5 Millionen Dollar und die Organisatoren planen, ihn für bis zu 10 Millionen Dollar zu verkaufen.

Zur Information: Dieser Ball wurde 2022 für 2,37 Millionen Dollar verkauft. Sollte sich diesmal ein Käufer zum erwarteten Preis finden, könnte er zu einem noch teureren Sport-Memorabilienstück werden als Maradonas Trikot aus demselben Spiel, das für 9,2 Millionen Dollar verkauft wurde.

Zur Erinnerung: Diego Armando Maradona gilt als einer der größten Fußballspieler, die einen unauslöschlichen Eindruck in der Fußballgeschichte hinterlassen haben. Er wurde am 30. Oktober 1960 in der Nähe von Buenos Aires geboren und verstarb am 25. November 2020 im Alter von 60 Jahren.