83 Personen, sechs Generationen und ein Haushalt: Eine außergewöhnliche Familie in Indien

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83 Personen, sechs Generationen und ein Haushalt: Eine außergewöhnliche Familie in Indien

In dem indischen Bundesstaat Andhra Pradesh zieht die Familie Nagappa mit ihrem großen, harmonischen Haushalt die Aufmerksamkeit vieler auf sich. Insgesamt 83 Personen aus sechs Generationen leben unter einem Dach. Dies berichtete die Hindustan Times.

Obwohl die Familienmitglieder in vier miteinander verbundenen Häusern wohnen, betrachten sie sich als eine einzige Familie. Sie nutzen eine gemeinsame Küche, verwalten Einnahmen und Ausgaben zusammen und teilen sich die täglichen Aufgaben.

Eine solch große Familie zu versorgen, erfordert viel Arbeit. Berichten zufolge werden täglich fast 50 Kilogramm Reis für alle Familienmitglieder gekocht. Die Mitglieder teilen sich zudem die Hausarbeit und die landwirtschaftlichen Tätigkeiten auf.

Das Einkommen des Haushalts stammt hauptsächlich aus der Landwirtschaft und dem Busbetrieb. Finanzielle Angelegenheiten werden gemeinsam geregelt und wichtige Entscheidungen im Konsens getroffen.

In einer Zeit, in der viele Familien es vorziehen, getrennt zu leben, zeichnet sich die Familie Nagappa durch das Zusammenleben und die Solidarität von sechs Generationen aus.

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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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