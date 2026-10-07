Ungarn beendet Widerstand gegen EU-Beitritt von Ukraine und Moldau

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Ungarn beendet Widerstand gegen EU-Beitritt von Ukraine und Moldau

Ein monatelanger politischer Stillstand in der europäischen Diplomatie ist beendet. Vertreter der Europäischen Union und die Regierung in Budapest haben eine Einigung über die technische Phase der Beitrittsverhandlungen für die Ukraine und Moldau erzielt. Wie das einflussreiche europäische Rapporteur Portal unter Berufung auf seine Quellen berichtet, hebt Ungarn die Blockade auf, die es seit dem Sommer aufrechterhalten hatte.

Diese Einigung beseitigt eines der größten diplomatischen Hindernisse auf dem Weg zur vollständigen Integration der osteuropäischen Staaten in die Europäische Union.

Nächster Schritt: Eröffnung von zwei wichtigen Verhandlungsklustern

Der erzielte Konsens schafft einen neuen rechtlichen Rahmen für die Beschleunigung des Prozesses:

  • Entwurf der gemeinsamen Positionen: In der kommenden Woche werden die EU-Mitgliedstaaten den Entwurf der gemeinsamen Verhandlungspositionen offiziell koordinieren;

  • Eröffnung der Cluster: Sollte dieses Dokument gebilligt werden, werden für Kiew und Kischinau gleichzeitig zwei wichtige Verhandlungskluster eröffnet: Binnenmarkt und Wettbewerbspolitik;

  • Hoffnung aus Brüssel: EU-Diplomaten sind zuversichtlich, dass dieser Beschluss von allen Mitgliedstaaten einstimmig angenommen wird.

Kiews Aufgabe: Das Gesetz vom 12. Oktober und die Frage der nationalen Minderheiten

Die Zustimmung aus Budapest kommt nicht von ungefähr – eine der Hauptbedingungen betrifft die Gewährleistung der Rechte nationaler Minderheiten:

  • Abstimmung in der Werchowna Rada: Brüssel und Budapest erwarten, dass die ukrainische Werchowna Rada am 12. Oktober einen Gesetzentwurf über die Bildungsrechte nationaler Minderheiten verabschiedet;

  • Lösung des Problems: Es wird erwartet, dass das Inkrafttreten dieses Gesetzes die langjährigen Einwände Ungarns bezüglich der Bildung der ungarischen Diaspora in der Ukraine ausräumt.

Financial Times-Einblick: Anweisung von Péter Magyar an Diplomaten

Zuvor hatte die Großbritannienansässige, einflussreiche Financial Times wichtige Details über den neuen politischen Kurs des ungarischen Regierungschefs Péter Magyar enthüllt:

  • Der ungarische Regierungschef hat seine Diplomaten persönlich angewiesen, die Notifizierung über die Eröffnung der nächsten zwei Verhandlungsblöcke zu Binnenmarkt und Wettbewerb für die Ukraine und Moldau nicht zu blockieren;

  • Dieser Schritt zeigt den Übergang Budapests von einer strikten Vetopolitik hin zu einem konstruktiven Dialog.

Dieser historische Schritt der Ukraine und Moldaus in Richtung EU wird als entscheidende Veränderung zur Stärkung der europäischen Sicherheitsarchitektur und der regionalen politischen Landkarte gewertet.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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