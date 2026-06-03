Gianni Infantino und Florentino Pérez treffen sich beim Champions-League-Finale in Budapest

Herzliche Gespräche zwischen den höchsten Funktionären des Weltfußballs stehen für die Fans des runden Leders stets im Mittelpunkt. FIFA-Präsident Gianni Infantino teilte seine Eindrücke nach einem Treffen mit Real-Madrid-Präsident Florentino Pérez, einer der einflussreichsten Persönlichkeiten der Fußballwelt.

Dieses hochrangige Treffen fand nach dem spannenden Finale der UEFA Champions League der laufenden Saison in Budapest statt. Zur Erinnerung: In diesem entscheidenden Spiel besiegte der französische Klub PSG den englischen Verein Arsenal im Elfmeterschießen und sicherte sich den Pokal.

FIFA-Präsident zollt Florentino Pérez hohen Respekt

Gianni Infantino veröffentlichte auf seiner offiziellen Social-Media-Seite Fotos von dem Treffen mit dem Chef des Madrider Großklubs und würdigte dabei besonders Pérez' Verdienste um den Fußball:

„Ich habe mich sehr gefreut, Florentino Pérez beim großartigen Finale in Budapest zu treffen. Seine Erfolge in der Fußballwelt, sein unschätzbarer Beitrag zur Entwicklung unseres Sports und sein weltweiter Einfluss sind wahrlich immens. Vielen Dank für Ihren unermüdlichen Einsatz, damit Real Madrid weiterhin auf der Weltbühne glänzt. Ich bin überzeugt, dass unter Ihrer Führung den ‚Königlichen‘ in Zukunft noch strahlendere Triumphe bevorstehen“, betonte der FIFA-Präsident.

Historische Wurzeln: Eine 122-jährige Verbundenheit

Während des Gesprächs ging der FIFA-Präsident auch auf die tiefen und langjährigen historischen Beziehungen zwischen der Organisation und dem Madrider Klub ein. Es wurde hervorgehoben, dass Real Madrid vor genau 122 Jahren zu den historischen Gründungsmitgliedern der FIFA gehörte. Dies zeigt deutlich, auf welch festem Fundament die Beziehungen zwischen beiden Parteien basieren.

Bald neue Siege

Erwähnenswert ist, dass Real Madrid in seiner nationalen Meisterschaft bereits 36-mal den Titel gewonnen hat und als erfolgreichste und meistdekorierte Mannschaft im europäischen Vereinsfußball gilt.

Obwohl die „Königlichen“ an der letztjährigen FIFA-Klub-Weltmeisterschaft teilnahmen, mussten sie die Saison überraschend ohne große Titel beenden. Dennoch waren Infantinos zuversichtliche Worte eine besondere Ermutigung für die Madrilenen, in der neuen Saison wieder zu großen Erfolgen zurückzukehren.

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