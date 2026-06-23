Mann festgenommen, der menschliche Überreste sammelte und verspeiste

In Ungarn dauern die Ermittlungen zu einem Fall an, der die Öffentlichkeit erschüttert hat. In der Hauptstadt Budapest wurde ein 30-jähriger Mann festgenommen, der verdächtigt wird, menschliche Überreste gesammelt zu haben.

Berichten zufolge arbeitete er als Reinigungskraft in einem Krankenhaus. Nach einem Hinweis an die Strafverfolgungsbehörden, dass er Körperteile an seinem Arbeitsplatz und Wohnort aufbewahre, wurde eine schnelle Untersuchung eingeleitet.

Bei der Durchsuchung der Wohnung des Verdächtigen stießen die Ermittler auf einen grauenhaften Anblick. Gefunden wurden Schädel, Arm- und Beinknochen sowie ein Rekonstruktionsmodell aus menschlicher Gesichtshaut. Einige Knochen wurden in einem Koffer aufbewahrt, und in einem der Gläser wurde ein Organ gefunden, das einem Herzen ähnelte.

Experten haben eine Untersuchung angeordnet, um festzustellen, ob das Organ von einem Menschen oder einem Tier stammt.

Im Verhör bestätigte der Mann, dass er menschliche Körperteile gesammelt habe, und gab an, ein großes Interesse an solchen anatomischen Materialien zu haben. Den Ermittlungsdaten zufolge gab der Verdächtige zudem zu, aus diesen Überresten Speisen zubereitet und diese verzehrt zu haben.

Die Strafverfolgungsbehörden vermuten, dass er die menschlichen Überreste von seinem Arbeitsplatz sowie durch Ausgrabungen auf verlassenen Friedhöfen in Ungarn und der Slowakei beschafft hat.

Im Rahmen der Ermittlungen wurden seine Computertechnik, Mobilgeräte, Datenspeicher und andere elektronische Geräte beschlagnahmt. Alle gefundenen menschlichen Überreste werden derzeit einer gerichtsmedizinischen Untersuchung unterzogen.