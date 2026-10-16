„Es ist schwer, das zu sehen“: Ronaldos Schwester Elma Aveiro unzufrieden mit der Behandlung ihres Bruders

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„Es ist schwer, das zu sehen“: Ronaldos Schwester Elma Aveiro unzufrieden mit der Behandlung ihres Bruders

Der Kapitän der portugiesischen Nationalmannschaft Cristiano Ronaldo sorgt mit seiner Situation für Diskussionen in der Fußballwelt. Berichten zufolge hat der Spieler, der im Spiel gegen Norwegen auf der Bank saß, das Trainingslager der Nationalmannschaft verlassen.

Dieser Vorfall löste unter Fans und Sportexperten unterschiedliche Meinungen aus. Während einige die Entscheidung des Spielers diskutierten, äußerten andere ihre Ansichten über die Behandlung, die ihm zuteilwurde.

Ronaldos Schwester Elma Aveiro unterstützte ihren Bruder und drückte ihre Unzufriedenheit über die Art und Weise aus, wie er behandelt wird. Sie betonte, dass es für sie schwer sei, ihren Bruder in einer solchen Situation zu sehen.

Dieses Ereignis hat erneut die Fragen zur Rolle des berühmten Fußballers in der Nationalmannschaft, zu den Entscheidungen des Trainers und zum Umgang mit ihm in den Mittelpunkt gerückt.

Cristiano RonaldoPortugiesische NationalmannschaftElma AveiroSpiel gegen NorwegenFußball
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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