Russland weltweit auf Platz zwei bei der Kryokonservierung von Menschen

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Russland weltweit auf Platz zwei bei der Kryokonservierung von Menschen

Das russische Unternehmen KrioRus bewahrt derzeit die Körper oder Gehirne von 109 Menschen bei extrem niedrigen Temperaturen auf, in der Hoffnung auf eine zukünftige Wiederbelebung. Nach Angaben des Unternehmens sind 31 davon Staatsbürger aus dem Ausland. Dies berichtete Moskau 24.

Laut Daten vom 13. Oktober 2026 führen die USA mit 566 Personen die Liste der kryokonservierten Menschen an. Russland belegt mit 109 Personen den zweiten Platz.

Kryokonservierung ist eine Methode, bei der der Körper oder das Gehirn eines Menschen nach dem Tod bei extrem niedrigen Temperaturen gelagert wird, in der Hoffnung auf eine zukünftige Wiederherstellungsmöglichkeit. Bei dem Verfahren wird in der Regel flüssiger Stickstoff verwendet und die Temperatur auf −196 Grad gesenkt.

Ein schwarzes Objekt, umgeben von flüssigem Stickstoffdampf, steht neben Laborgeräten.

Es ist jedoch wissenschaftlich noch nicht erwiesen, dass diese Methode eine Wiederbelebung ermöglicht. In der modernen Medizin gibt es keine Technologie, um einen kryokonservierten menschlichen Körper oder ein Gehirn wiederherzustellen und ins Leben zurückzuholen. Es gibt auch keine Garantie dafür, dass eine solche Möglichkeit in Zukunft bestehen wird.

KrioRusKryokonservierungKryotechnologieKryonikWissenschaft
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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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