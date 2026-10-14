«Wenn die Opposition gewinnt, wird ein palästinensischer Staat gegründet»: Scharfe Erklärung von Netanjahu vor der Wahl

·9·Welt
«Wenn die Opposition gewinnt, wird ein palästinensischer Staat gegründet»: Scharfe Erklärung von Netanjahu vor der Wahl

In den politischen Kreisen Israels nimmt die Spannung kurz vor den Parlamentswahlen zu. Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu hat eine dringende Warnung an die Wähler gerichtet und betont, dass ein Sieg der Oppositionskräfte bei den kommenden Wahlen den Weg für die Gründung eines unabhängigen palästinensischen Staates ebnen könnte.

Der Regierungschef erklärte, dass ein Machtwechsel zu seinen Rivalen die nationale Sicherheit und die Ausrichtung der militärischen Operationen des Landes grundlegend verändern würde.

«Truppen werden abgezogen, gegen den Iran werden keine Maßnahmen ergriffen»

Netanjahu äußerte eine Reihe scharfer Ansichten zur potenziellen Politik der Opposition:

  • Gründung eines palästinensischen Staates: Laut dem Premierminister würde die derzeitige Opposition im Falle eines Wahlsiegs der palästinensischen Unabhängigkeit und deren Etablierung als eigenständiger Staat zustimmen;

  • Rückzug an den Fronten: Er behauptete, dass die Oppositionskräfte die laufenden Militäroperationen im Libanon und im Gazastreifen stoppen und die israelischen Truppen vollständig aus diesen Gebieten abziehen würden;

  • Schweigen gegenüber Teheran: Netanjahu betonte zudem, dass eine neue potenzielle Regierung keinerlei scharfen Widerstand oder restriktive Maßnahmen gegen den Iran ergreifen würde, was die Position des offiziellen Teherans in der Region weiter stärken würde.

Entscheidendes Datum: 27. Oktober

Die nächsten Parlamentswahlen (Knesset) in Israel sind für den 27. Oktober geplant.

Es wird erwartet, dass diese Wahl nicht nur die Innenpolitik des Landes, sondern auch das weitere Schicksal von Krieg, Sicherheit und diplomatischen Prozessen im Nahen Osten bestimmen wird. Je näher der Wahltag rückt, desto intensiver wird der Informations- und politische Kampf zwischen den führenden Parteien.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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