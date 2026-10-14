Kein gewöhnlicher Blitz: Seltene rote Sprites über Frankreich fotografiert

Auf der französischen Insel Korsika hat ein Fotograf eines der seltensten Naturphänomene eingefangen: rote Sprites. Die hellroten Blitze, die über dem Dorf erschienen, boten einen einzigartigen Anblick am Himmel.

Rote Sprites sind kurzlebige elektrische Leuchterscheinungen, die über starken Gewittern in einer Höhe von etwa 40 bis 90 Kilometern auftreten. Im Gegensatz zu gewöhnlichen Blitzen entstehen sie nicht in den Wolken, sondern in den oberen Schichten der Atmosphäre. Da dieses Phänomen nur sehr kurz anhält, ist es mit bloßem Auge kaum zu erkennen und schwer mit der Kamera festzuhalten.

Um das seltene Spektakel zu fotografieren, verfolgte der Fotograf die Wettervorhersagen genau und berechnete den optimalen Aufnahmepunkt sowie den perfekten Winkel. Dank der gründlichen Vorbereitung gelang es ihm, beeindruckende Bilder der roten Sprites über dem Dorf aufzunehmen.

Solche Aufnahmen sind nicht nur wegen ihrer Schönheit bemerkenswert, sondern bieten auch die Möglichkeit, wenig erforschte elektrische Phänomene in der Atmosphäre zu beobachten.