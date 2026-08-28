Weltweiter Milliardärs-Rekord: Wer kontrolliert das globale Vermögen?

Zum ersten Mal in der Geschichte hat die Zahl der Milliardäre weltweit die Marke von 3.700 überschritten. Im Jahr 2025 erreichte auch ihr Gesamtvermögen einen Rekordwert. Das Interessanteste dabei ist jedoch, dass das Vermögenswachstum nicht in allen Ländern gleich verlaufen ist.

Während die Zahl der Milliardäre in einigen Staaten sprunghaft angestiegen ist, hat ein kleiner Teil der reichsten Menschen der Welt begonnen, einen immer größeren Anteil des riesigen Kapitals zu kontrollieren.

Zahl der Milliardäre erreicht Rekordniveau

Laut dem Billionaire Census von Altrata stieg die Zahl der Milliardäre weltweit im Jahr 2025 um 8,2 Prozent auf 3.795 Personen.

Dies ist der höchste Wert in der Geschichte der Studie.

Das Gesamtvermögen der Milliardäre ist entsprechend mitgewachsen:

Indikator Ergebnis Anzahl der Milliardäre 3.795 Jährliches Wachstum +8,2% Gesamtvermögen 15,1 Billionen $ Vermögenswachstum +12,8%

Damit hat das Gesamtkapital der Weltmilliardäre innerhalb eines Jahres die Marke von 15 Billionen Dollar überschritten.

Anzahl der Milliardäre in Russland um 18 Prozent gestiegen

Auch Russland belegt einen der vorderen Plätze im Ranking.

Im Jahr 2025 ist die Zahl der Milliardäre im Land um 18 Prozent auf 151 gestiegen.

Dieser Wert bringt Russland den vierten Platz im weltweiten Ranking der Länder mit den meisten Milliardären ein.

Der Abstand zum erstplatzierten Land ist jedoch sehr groß.

USA liegen weit vor anderen

Fast ein Drittel der Weltmilliardäre lebt in den USA.

Im Jahr 2025 wurden im Land 1.265 Milliardäre verzeichnet. Dieser Wert ist innerhalb eines Jahres um 11,5 Prozent gestiegen.

Auf den weiteren Plätzen folgen:

China — 363 (+13,1%);

Deutschland — 221 (+20,1%);

Russland — 151 (+18%);

Indien — 132 (+3,9%).

Besonders das Wachstum in Deutschland ist bemerkenswert. Das Land verzeichnete unter den 15 führenden Nationen die höchste Wachstumsrate bei der Anzahl der Milliardäre.

In wessen Händen liegt das größte Vermögen?

Der Anstieg der Milliardärszahlen ist an sich schon beachtlich. Doch ein weiterer Indikator der Studie verdeutlicht das Ausmaß der wirtschaftlichen Ungleichheit besser.

Im Jahr 2025 ist das Gesamtvermögen der Weltmilliardäre um 12,8 Prozent auf 15,1 Billionen Dollar gestiegen.

Die Verteilung dieses Vermögens wird jedoch zunehmend ungleicher.

Die 29 reichsten Menschen des Planeten kontrollieren 27 Prozent des Gesamtvermögens aller Milliardäre.

Interessanterweise lag dieser Wert im Jahr 2017 bei nur 7 Prozent .

Das bedeutet, dass der Anteil des Vermögens, der auf einen sehr kleinen Teil der reichsten Menschen entfällt, innerhalb weniger Jahre fast um das Vierfache gestiegen ist.

Warum wächst das Vermögen der Milliardäre so schnell?

Die Analysten der Studie sehen als einen der Hauptfaktoren für dieses Wachstum den drastischen Anstieg der Investitionen in den Bereich der Künstlichen Intelligenz .

In den letzten Jahren hat das wachsende Interesse an KI-Technologien den Wert von Technologieunternehmen gesteigert und das Vermögen ihrer Gründer und Investoren vermehrt.

Gleichzeitig wirken sich Veränderungen an den globalen Aktienmärkten, im Technologiesektor und bei anderen Vermögenswerten direkt auf das Kapital der Milliardäre aus.

Welcher Trend steckt hinter dem Rekord?

Die Statistik für 2025 zeigt ein größeres Bild als bloße Zahlen.

Auf der einen Seite erreicht die Zahl der Milliardäre Rekordwerte. Auf der anderen Seite wächst der Anteil der reichsten Menschen am Gesamtvermögen immer weiter.

Der deutlichste Beweis dafür ist, dass die 29 reichsten Milliardäre 27 Prozent des 15,1 Billionen Dollar schweren Gesamtvermögens besitzen.

Im Jahr 2017 lag ihr Anteil noch bei 7 Prozent.

Daher ist die wichtigste Zahl der Ergebnisse von 2025 vielleicht nicht die 3.795, sondern ein anderer Indikator:

Es gibt immer mehr Milliardäre, aber das riesige Vermögen konzentriert sich in den Händen immer weniger Menschen.