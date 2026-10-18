Bewegungen eines Neugeborenen im Krankenhaus sorgen in sozialen Medien für Aufsehen (Video)

Wie das Portal Ajans.az berichtet, verbreitete sich ein Video eines Neugeborenen aus einem Krankenhaus in den sozialen Medien. Die entspannte Haltung des Babys zog die Aufmerksamkeit der Nutzer auf sich.

Im Video ist zu sehen, wie das Baby auf dem Untersuchungstisch liegt, die Hände hinter dem Kopf verschränkt und die Beine übereinandergelegt hat. Der Arzt Islam Eldehin nähert sich ihm mit einem Lächeln und untersucht den Herzschlag des Kindes mit einem Stethoskop. Währenddessen bleibt das Baby völlig gelassen.

Unter dem Video hinterließen Nutzer humorvolle Kommentare zu den Bewegungen des Babys. Einige verglichen es mit einer Person, die es eilig hat, sich direkt nach der Geburt zu entspannen.