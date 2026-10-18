Bewegungen eines Neugeborenen im Krankenhaus sorgen in sozialen Medien für Aufsehen (Video)

·12·Welt
Bewegungen eines Neugeborenen im Krankenhaus sorgen in sozialen Medien für Aufsehen (Video)

Wie das Portal Ajans.az berichtet, verbreitete sich ein Video eines Neugeborenen aus einem Krankenhaus in den sozialen Medien. Die entspannte Haltung des Babys zog die Aufmerksamkeit der Nutzer auf sich.

Im Video ist zu sehen, wie das Baby auf dem Untersuchungstisch liegt, die Hände hinter dem Kopf verschränkt und die Beine übereinandergelegt hat. Der Arzt Islam Eldehin nähert sich ihm mit einem Lächeln und untersucht den Herzschlag des Kindes mit einem Stethoskop. Währenddessen bleibt das Baby völlig gelassen.

Unter dem Video hinterließen Nutzer humorvolle Kommentare zu den Bewegungen des Babys. Einige verglichen es mit einer Person, die es eilig hat, sich direkt nach der Geburt zu entspannen.

Ajans.azIslam EldehinNeugeborenesKrankenhausVirales Video
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Neugeborenes Mädchen mit 15 Messerstichen tot aufgefundenNeugeborenes Mädchen mit 15 Messerstichen tot aufgefunden3 Oktober 13:26Leichen einer Frau und eines Babys auf einer Toilette am Flughafen Moskau gefundenLeichen einer Frau und eines Babys auf einer Toilette am Flughafen Moskau gefunden3 Oktober 14:54Neugeborenes und Frau in Flughafentoilette in Moskau tot aufgefundenNeugeborenes und Frau in Flughafentoilette in Moskau tot aufgefunden5 Oktober 10:2938-jährige Frau erwartet vier identische Zwillingssöhne gleichzeitig38-jährige Frau erwartet vier identische Zwillingssöhne gleichzeitig11 Oktober 21:04Der Gewichtsunterschied zwischen zwei am selben Tag geborenen Babys überraschte alleDer Gewichtsunterschied zwischen zwei am selben Tag geborenen Babys überraschte alle10 Oktober 21:01Wie verbringt Wladimir Putin seinen 74. Geburtstag?Wie verbringt Wladimir Putin seinen 74. Geburtstag?7 Oktober 09:20
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Welt nachrichten

4 Tonnen Gold in Karakalpakstan entdeckt: Das Interessanteste ist, dass 80 Prozent der Region noch unerforscht sind
4 Tonnen Gold in Karakalpakstan entdeckt: Das Interessanteste ist, dass 80 Prozent der Region noch unerforscht sind
Der Gewichtsunterschied zwischen zwei am selben Tag geborenen Babys überraschte alle
Der Gewichtsunterschied zwischen zwei am selben Tag geborenen Babys überraschte alle
Wurde die Arche Noah in der Türkei gefunden? Wissenschaftler entdecken Tunnel unter der Erde (Video)
Wurde die Arche Noah in der Türkei gefunden? Wissenschaftler entdecken Tunnel unter der Erde (Video)
61-jährige Frau bringt das Kind ihrer Tochter zur Welt
61-jährige Frau bringt das Kind ihrer Tochter zur Welt
Enten „bei der Arbeit“ auf Reisfeldern: Wie sie Landwirten helfen
Enten „bei der Arbeit“ auf Reisfeldern: Wie sie Landwirten helfen
Geisterstadt in China: Welches Geheimnis verbirgt die seit 15 Jahren verlassene Stadt?
Geisterstadt in China: Welches Geheimnis verbirgt die seit 15 Jahren verlassene Stadt?
38-jährige Frau erwartet vier identische Zwillingssöhne gleichzeitig
38-jährige Frau erwartet vier identische Zwillingssöhne gleichzeitig
Wurde die Arche Noah in der Türkei gefunden? Rätselhafte Struktur mit Kammern und Tunnel entdeckt
Wurde die Arche Noah in der Türkei gefunden? Rätselhafte Struktur mit Kammern und Tunnel entdeckt