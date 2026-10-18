Conor McGregor enthüllt das Geheimnis seines wahren Erfolgs

Der ehemalige UFC-Champion in zwei Gewichtsklassen und einer der größten Stars des Weltsports, der Ire Conor McGregor hat auf seinen Social-Media-Kanälen einen bewegenden Beitrag über Erfolg, Ausdauer und unerschütterliches Selbstvertrauen veröffentlicht.

Genau drei Monate nachdem seine Rückkehr ins große Oktagon durch eine schwere Knieverletzung im Kampf gegen Max Holloway bei UFC 329 vorübergehend gestoppt wurde, teilte der Athlet erstmals solch tiefgründige philosophische Gedanken.

„Die Leute sehen die Knockouts, aber nicht die harte Arbeit“: Was hat Conor gesagt?

Der irische Kämpfer erklärte auf seinem X-Account (ehemals Twitter) offen, was hinter einem echten Sieg steckt:

Nicht Talent, sondern Arbeit ist entscheidend: „Ich habe kein angeborenes Talent. Ich habe einfach alles, mein ganzes Leben, meiner Arbeit gewidmet;

Die Schwierigkeiten hinter den Kulissen: Die Leute sehen nur die glanzvollen Auftritte im Oktagon und die spektakulären Knockouts. Aber sie bemerken nicht die ganze harte Arbeit: das frühe Aufstehen, die schmerzhaften Niederlagen und die schwierigen Entscheidungen, weiterzumachen, selbst wenn es am einfachsten gewesen wäre, alles aufzugeben;

Die Kraft der Entscheidung: Ich habe nicht darauf gewartet, mich irgendwann bereit zu fühlen. Ich habe mich fest dazu entschlossen, bereit zu sein. Glaubt an euch selbst. Arbeitet unermüdlich und seid entschlossen, eure Ziele zu erreichen“, schrieb McGregor.

Knieverletzung und Pläne für die Rückkehr ins Oktagon

Der aktuelle Zustand von Conor McGregor und die nächsten Schritte in seiner Karriere:

Die dreimonatige Pause nach UFC 329: Der Star, der sich im dramatischen Kampf gegen Holloway am Knie verletzte, hat die letzten Monate auf Genesung und Rehabilitation konzentriert;

Mentale Vorbereitung: Diese motivierende Aussage zeigt deutlich, dass der Kämpfer trotz seiner körperlichen Verletzungen mental nicht gebrochen ist und den Ehrgeiz hat, in naher Zukunft wieder auf höchstem Niveau zu kämpfen.

McGregors ehrliche Worte dienen nicht nur den Fans von Kampfsportarten als große Inspiration, sondern auch Millionen von Menschen, die auf ihrem Lebensweg mit Schwierigkeiten konfrontiert sind.