Neugeborenes Mädchen mit 15 Messerstichen tot aufgefunden

GroßbritannienIn Sheffield findet derzeit ein schwerwiegender Prozess wegen des Todes eines neugeborenen Mädchens statt. Vier Erwachsene, darunter die 20-jährige Mutter des Babys, Andrea Skopova, wurden im Zusammenhang mit dem Vorfall angeklagt. Zudem wird ein 15-jähriges Mädchen beschuldigt, die Justiz behindert zu haben. Dies berichtete die „Daily Mail“.

Es wurde bekannt gegeben, dass die 20-jährige Andrea Skopova, der 19-jährige Peter Horvat, der 38-jährige Peter Horvat und die 37-jährige Nina Horvatova slowakische Staatsbürger sind. Sie werden beschuldigt, in den Tod des Neugeborenen verwickelt zu sein.

Das Baby wurde in den Gerichtsunterlagen zunächst als „Baby S“ bezeichnet. Zu Beginn des Prozesses in Sheffield in dieser Woche wurde jedoch bekannt, dass ihr wahrer Name Maria Skopova lautete.

Der Staatsanwalt erklärte vor Gericht, dass am Körper des Babys zahlreiche Verletzungen festgestellt wurden. Er betonte, dass das Mädchen schwere Wunden im Gesicht sowie an der Vorder- und Rückseite ihres Körpers aufwies.

Marias Leiche wurde am 30. August dieses Jahres in einem Nebengebäude eines Hauses im Stadtteil Wincobank in Sheffield, South Yorkshire, gefunden. Das Baby war in ein Handtuch gewickelt, in einer blauen Tasche verstaut und auf einer Waschmaschine platziert worden.

Vor Gericht gab der Staatsanwalt an, dass Skopova die Mutter des Kindes sei, der Vater jedoch unbekannt bleibe. Skopovas Freund, Peter Horvat, gehört ebenfalls zu den Angeklagten. Horvat ist der Sohn der beiden anderen erwachsenen Angeklagten, Peter Horvat und Nina Horvatova. Es wurde jedoch vor Gericht klargestellt, dass er nicht der biologische Vater des Babys ist.

Die vier erwachsenen Angeklagten wurden nicht nur wegen des Todes des Kindes bzw. der Duldung dessen angeklagt, sondern auch wegen der Beseitigung von Beweisen am Tatort und der damit verbundenen Behinderung der Justiz.

Darüber hinaus wurde auch ein 15-jähriges Mädchen in derselben Gerichtsverhandlung wegen Behinderung der Justiz angeklagt. Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen wurde ihre Identität nicht veröffentlicht.

Die Angeklagten haben am 2. Oktober weder die gegen sie erhobenen Vorwürfe zugegeben noch bestritten. Richter Jeremy Richardson ordnete für alle Angeklagten Untersuchungshaft an.

Die nächste Gerichtsverhandlung ist für den 14. Dezember dieses Jahres angesetzt.

Es wurde mitgeteilt, dass der Hauptprozess am 12. April 2027 beginnen soll. Die Hauptverhandlung wird voraussichtlich sechs bis sieben Wochen dauern.