In den USA ist die Entwicklung eines fensterlosen Passagierflugzeugs geplant

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In den USA ist die Entwicklung eines fensterlosen Passagierflugzeugs geplant

Das US-Startup JetZero entwickelt das Passagierflugzeug Z4, das sich durch sein äußeres Erscheinungsbild und seine aerodynamische Struktur von herkömmlichen Flugzeugen unterscheidet. Das Flugzeug, bei dem Flügel und Rumpf in einer einzigen Form entworfen wurden, erinnert optisch an einen Rochen.

Nach Angaben des Unternehmens ist die Z4 für den Transport von etwa 250 Passagieren ausgelegt. Ihr Hauptvorteil besteht darin, dass sie bis zu 50 Prozent weniger Treibstoff verbraucht als herkömmliche Flugzeuge und die Emissionen schädlicher Gase reduziert. Dies soll durch die einzigartige aerodynamische Form des Flugzeugs erreicht werden.

Ein bemerkenswerter Aspekt des Projekts ist das Design der Passagierkabine. In einigen Präsentationen wurde die Idee vorgeschlagen, anstelle herkömmlicher Fenster digitale Bildschirme zu verwenden, die die Außenansicht zeigen. Über die endgültige Umsetzung dieser Lösung gibt es jedoch noch keine gesicherten Informationen.

JetZero plant, den ersten Testflug eines Demonstrationsflugzeugs in Originalgröße für das Jahr 2027. Die kommerzielle Inbetriebnahme der Z4 ist für Anfang der 2030er Jahre vorgesehen.

Die Z4 befindet sich derzeit noch in der Entwicklungsphase. Daher müssen die Treibstoffeffizienz und die neuen Möglichkeiten für Passagiere erst noch in praktischen Tests bestätigt werden.

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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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