Thailändische Königin steuert JAS 39C Gripen-Kampfjet allein (Video)

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Thailändische Königin steuert JAS 39C Gripen-Kampfjet allein (Video)

Das thailändische Königshaus präsentierte ein historisches Ereignis, das die Aufmerksamkeit der internationalen Gemeinschaft und von Luftfahrtbegeisterten auf sich zog. Die thailändische Königin Suthida Vajiralongkorn steuerte den modernen Mehrzweck-Kampfjet JAS 39C Gripen der nationalen Luftwaffe zum ersten Mal eigenständig und ohne Co-Piloten.

Dieser erfolgreiche Flug demonstrierte die hohe Kompetenz der Königin im Umgang mit komplexer Militärtechnik sowie ihre professionelle Ausbildung.

Persönliche Vorbereitung und direkte Aufsicht durch den König

Der Prozess der Steuerung des komplexen Militärflugzeugs erfolgte unter Einhaltung aller strengen Sicherheitsprotokolle:

  • Persönliche Vorflugkontrolle: Bevor Königin Suthida das Cockpit bestieg, überprüfte sie persönlich den technischen Zustand und die Steuerungssysteme des Kampfjets;

  • Unter den Augen des Königs: Alle Phasen des Fluges, insbesondere der Start und die präzise Landung auf der vorgesehenen Bahn, wurden von ihrem Ehemann, dem thailändischen König Maha Vajiralongkorn direkt vom Flugplatz aus aufmerksam verfolgt;

  • Empfang mit Blumenstrauß: Nach der erfolgreichen Landung empfing das Staatsoberhaupt seine Ehefrau persönlich auf der Landebahn mit einem Blumenstrauß.

Höchste Anerkennung: Das goldene Abzeichen „Gripen Order Golden Patch“

Der erfolgreich abgeschlossene Flug wurde vom Staat und dem Militärkommando gebührend gewürdigt:

  • Verleihung des goldenen Abzeichens: Als Anerkennung für das hohe Können und den Mut der Königin verlieh ihr der König feierlich das goldene Ehrenabzeichen „Gripen Order Golden Patch“; dieses wurde ihr im feierlichen Rahmen überreicht;

  • Rolle der Frauen in den Streitkräften: Dieser historische Flug war nicht nur ein persönlicher Erfolg der Königin, sondern hat auch eine große Bedeutung als Symbol für die wichtige Rolle und das Potenzial von Frauen in den thailändischen Streitkräften.

Das thailändische Königshaus hat damit erneut bewiesen, dass es neben der Staatsführung und offiziellen Aufgaben auch über eine fundierte Ausbildung im Bereich der professionellen Militärluftfahrt verfügt.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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