Mysteriöser „Batman“ bindet Diebe in Mexiko an Pfosten

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Mysteriöser „Batman“ bindet Diebe in Mexiko an Pfosten

Ereignisse rund um eine maskierte Person, die sich im mexikanischen Bundesstaat Jalisco als Beschützer des Volkes ausgibt, sorgen für große Diskussionen. Die unbekannte Person, die in den sozialen Medien bereits als „mexikanischer Batman“ bekannt geworden ist, schnappt mutmaßliche Motorraddiebe, verprügelt sie und bindet sie mit Klebeband an Straßenpfosten.

Berichten zufolge ereignen sich diese ungewöhnlichen Vorfälle in der Gemeinde Lagos de Moreno im Bundesstaat Jalisco. Der erste Fall wurde am 13. Juni verzeichnet, in den folgenden zehn Tagen registrierte die Polizei mindestens fünf weitere ähnliche Vorfälle.

Nach Angaben der Strafverfolgungsbehörden wurden in allen Fällen Männer gefunden, die mit starkem Klebeband an Laternenpfählen festgebunden waren. Neben ihnen wurden Motorräder hinterlassen, die möglicherweise gestohlen worden waren.

Auf im Internet verbreiteten Fotos und Videos ist zu sehen, dass einigen Verdächtigen Schnurrbärte und Katzenbart gezeichnet wurden und auf ihre Stirn das spanische Wort für „Dieb“, "ratero", geschrieben wurde. In einem Fall wurden sogar zwei Männer Rücken an Rücken an ein Straßenschild gebunden.

Lokalen Medien zufolge agiert der mysteriöse „Batman“ hauptsächlich nachts, was die Identifizierung seiner Person zusätzlich erschwert.

Während die an Pfosten gebundenen Personen in den sozialen Medien von vielen als Kriminelle bewertet werden, betrachtet die Polizei sie in erster Linie als Opfer von Übergriffen. Daher werden zu diesen Vorfällen separate Ermittlungen geführt.

Juan Pablo Hernandez, Sekretär für öffentliche Sicherheit des Bundesstaates Jalisco, gab bekannt, dass die Strafverfolgungsbehörden zwei Fahrzeuge identifizieren konnten, die mit diesen Vorfällen in Verbindung stehen könnten.

„Wir suchen aktiv nach der Person, die diese Angriffe verübt hat“, sagte er.

Derzeit suchen die Ermittler nach einer Antwort auf die Frage, ob diese Taten von einer einzelnen Person begangen wurden oder ob eine organisierte Gruppe dahintersteckt.

Die an Pfosten gebundenen Personen wurden von der Polizei befreit und medizinisch versorgt. Die Behörden haben jedoch bisher nicht klargestellt, ob gegen diese Personen separate Strafverfahren wegen Motorraddiebstahls eingeleitet wurden.

Dass diese Ereignisse in eine Zeit fielen, in der die Motorraddiebstähle in Lagos de Moreno zunahmen, führte zu heftigen Protesten in der lokalen Bevölkerung. Aus diesem Grund verbreiteten sich Videos und Fotos des „maskierten Rächers“ auf TikTok, X und Instagram rasant.

Einige Nutzer sehen in ihm einen Helden, der dort Gerechtigkeit schafft, wo das Rechtssystem versagt hat. Menschenrechtsaktivisten warnen jedoch davor, dass eine solche Selbstjustiz zu gefährlichen Folgen führen, die Gewalt weiter anheizen und das Vertrauen in das Justizsystem schwächen kann.

Bisher setzt die Polizei die Suche nach dem mysteriösen „mexikanischen Batman“ fort und arbeitet daran, alle Details des Vorfalls aufzuklären.

MexikoJaliscoBatmanLagos de MorenoJuan Pablo Hernández
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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