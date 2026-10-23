Rund tausend Motorradfahrer nahmen an gefährlichem Strandrennen in Großbritannien teil (Video)

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Rund tausend Motorradfahrer nahmen an gefährlichem Strandrennen in Großbritannien teil (Video)

Großbritannienin der Stadt Weston-super-Mare fand das berühmte jährliche Strand-Motorradrennen statt. Rund tausend Motorradfahrer traten am sandigen Küstenabschnitt gegeneinander an. Dies berichtete die BBC.

Die Teilnehmer kämpften drei Stunden lang auf einer Sandpiste mit hohen Dünen um den Sieg. Neben Geschwindigkeit waren bei diesem Wettbewerb auch Geschicklichkeit, Ausdauer und sicheres Manövrieren zwischen den Konkurrenten entscheidend.

Einer der aufregendsten und gefährlichsten Aspekte des Rennens ist der Massenstart. In der ersten scharfen Kurve und auf der engen Strecke fahren die Motorradfahrer extrem nah beieinander. Teilnehmer, die im Sand stecken bleiben oder stürzen, können für die nachfolgenden Fahrer ein Hindernis darstellen.

Das seit 1983 ausgetragene Weston Beach Race in Großbritanniengilt als eine der größten Motorsportveranstaltungen des Landes. Der Wettbewerb zieht jedes Jahr Tausende von Zuschauern an.

Weston Beach RaceWeston-super-MareMotorradrennenGroßbritannienMotorsport
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«ZAMIN.UZ» Redakteur

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