Baby in Ecuador mit schnurrbartähnlicher Behaarung im Gesicht sorgt für Aufsehen

Ein Video eines neugeborenen Babys in Ecuador, das dunkle, schnurrbartähnliche Haare im Gesicht hat, hat in den sozialen Medien für hitzige Diskussionen gesorgt. Die im Oktober 2026 verbreiteten Aufnahmen erregten die Aufmerksamkeit zahlreicher Nutzer.

In der Medizin gilt das Vorhandensein feiner Körperhaare bei Neugeborenen als normal. Diese werden als Lanugo bezeichnet und entstehen während der Fötalentwicklung. Solche Haare verschwinden meist vor oder in den ersten Wochen nach der Geburt allmählich.

In manchen Fällen kann die Behaarung am Körper oder im Gesicht des Babys jedoch stärker ausgeprägt sein. Die Ursachen hierfür sind vielfältig, weshalb eine medizinische Untersuchung erforderlich ist, um eine genaue Diagnose zu stellen. Daher lässt sich allein anhand des Videos nicht bestimmen, was die Ursache für die Behaarung im Gesicht des Kindes ist.

Aus diesem Grund kann der im Video gezeigte Vorfall zwar als ungewöhnlich betrachtet werden, es gibt jedoch keine Grundlage, die Ursachen als bestätigte medizinische Fakten zu interpretieren.